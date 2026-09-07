대미투자 1호, 美 텍사스 가스발전소 유력…산자부 "정해지지 않아"

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비공개 당정협의회...산자부 "한미 다양한 협의 중"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 정부가 한미 양국이 합의한 3500억달러 규모 대미 투자의 첫 사업으로 미국 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 건설 사업이 유력하게 검토되고 있는 것으로 알려졌다.

7일 국회와 관계부처에 따르면 산업통상부는 이날 국회에서 열린 비공개 당정협의회에서 이 같은 내용의 대미 투자 관련 진행 상황을 여당 의원들에게 보고했다. 정부는 국회 정식 보고를 거쳐 18일쯤 대미 투자 1호인 텍사스 화력발전소 사업 계약 내용이 담긴 한미 투자 합의문을 공식 발표할 예정인 것으로 알려졌다. 이날 양국은 양해각서(MOU)에 최종 서명할 것으로 전망된다.

양국 정부는 현재 이 합의문에 '원전 8기 건설'과 '알래스카 천연가스 개발 사업 참여'도 원칙적으로 추진한다는 취지의 문구를 담는 방안을 논의 중이다.

[워싱턴 로이터=뉴스핌] 이재명 대통령(왼쪽)이 지난해 미국 워싱턴 D.C. 백악관에서 도널드 트럼프 대통령과 정상회담을 하고 있는 모습. 2025.08.26 photo@newspim.com

산업부는 이 자리에서 "미국 측이 지난달 대미 투자 기금을 '포괄적 프레임워크'로 미국 원전 건설에 쓰자고 제안했고, 이를 검토하고 있다"고 설명한 것으로 알려졌다.

원전 건설과 관련해 '8기 건설 추진'이라는 큰 틀의 방향성이 이번 투자 합의문에 담길 가능성이 큰 상황이다. 다만 장소와 규모는 공개되지 않았다.

앞서 한국은 미국과의 통상 협상에서 3500억 달러 규모의 대미투자에 합의한 바 있다. 이중 한국은 2000억 달러 규모의 전략투자와 1500억 달러 규모의 조선 협력자금을 추진하고 있다.

대형 원전 1기 건설비용은 150억달러(약 20조원)에 달한다. 8기를 모두 건설할 경우 1200억달러 규모로 2000억달러 대미 투자의 상당 부분을 해결할 것으로 보인다.

산업부는 이날 보도자료를 통해 "한미 양국은 대미투자 원전 프로젝트 발굴을 위해 다양한 협의를 진행 중이나, 구체적인 사항은 아직 정해지지 않았다"고 밝혔다.

더불어민주당 또한 "예민하고 복잡한 외교 사안이므로 신중한 보도 요청한다"면서 "국회가 아닌 곳에서 얻은 정보나 추측을 당정 소통 과정에서 나온 것으로 보도하는 내용이 심히 우려스럽다"고 밝혔다.

alice09@newspim.com