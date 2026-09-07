영화인 만난 李대통령 "창작자에게 더 많은 기회를…영화·영상 산업 전반 지원"

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뤼미에르 서밋 계기 이창동·설경구·전도연 등 영화인 만나

K-콘텐츠 성과 위한 과제 의견 나눠

뤼미에르 서밋 공식 오찬에도 참석 "다양성 가치 꽃피워 영상산업 미래 밝히자"

[니스=뉴스핌] 김미경 기자 = 프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 7일(현지시간) 영화인들을 만나 "영화·영상 창작자들에게 더 많은 기회가 주어질 수 있도록 산업 전반을 지원하겠다"고 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑에서 이 대통령이 국제 영화·영상 정상회의인 '뤼미에르 서밋'에 초청된 한국 창작자들과 간담회를 갖고 이같이 말했다고 전했다.

이재명 대통령이 7일(현지 시간) 프랑스 생폴드방스 마그 재단 부티크룸에서 열린 영화인과의 대화에서 발언하고 있다. 사진은 왼쪽부터 정주리 감독, 이창동 감독, 이 대통령, 전도연 배우, 설경구 배우. [사진=이재명 대통령 엑스]

이 대통령은 이날 프랑스 생폴드방스 마그재단에서 열린 '뤼미에르 서밋'에 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 함께 공동의장을 수행했다.

이 대통령은 뤼미에르 서밋이 끝난 뒤 이창동 감독과 정주리 감독, 배우 설경우·전도연·김도연, 김민영 넷플릭스 아시아 태평양 지역(인도 제외) 부사장과 만나 대화했다.

강 수석대변인은 "국제 무대에서 활약하며 한국 영화의 위상을 높이고 있는 창작자들을 격려하고, 영화·영상 산업 현장의 목소리를 듣고자 마련된 자리"라고 설명했다.

이 감독은 영화 '박하사탕', '오아시스' 등을 연출했으며, 설경구·전도연 배우 주연의 영화 '가능한 사랑'으로 베니스국제영화제 경쟁부문에 초청돼 좋은 반응을 얻고 있다. 또 정 감독이 연출하고 김도연 배우가 출연한 영화 '도라'는 칸 영화제에 초청됐다.

이재명 대통령이 7일(현지 시간) 프랑스 생폴드방스 마그 재단 부티크룸에서 열린 영화인과의 대화에서 참석자들과 '모두의 K콘텐츠' 기념사진을 촬영하고 있다. 사진은 왼쪽부터 안현모 사회자, 김민영 넷플릭스 부사장, 정주리 감독, 이창동 감독, 이 대통령, 전도연 배우, 설경구 배우, 김도연 배우. [사진=이재명 대통령 엑스]

이 대통령은 간담회에서 "최근 대한민국이 K-팝이나 또 드라마, 영화, 심지어 패션, 음식까지 일종의 새로운 신흥 문화 강국으로 전 세계적으로 인정받고 있다"면서 "저는 대한민국이 앞으로 세계 문화시장, 문화산업 영역에서 매우 핵심적인 역할을 더 하게 될 것이라고 믿는다"고 말했다.

이 대통령은 또 "영화 산업은 일종의 종합 예술이고, 전 세계적으로 진출하면서 대한민국 자체를 알리고 대한민국 상품들의 국제 경쟁력을 높이고 우리 대한민국 국민들의 자긍심을 올리는 매우 큰 공익적 역할을 하기 때문에 투자 대비 효율이 매우 큰 영역이라고 생각한다"며 "지금부터는 아마 문화예술 현장에서 일하시는 많은 이들이 상상했던 것 이상의 체감되는 정책들을 시행하게 될 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 간담회를 마친 뒤에는 '뤼미에르 서밋' 공식 오찬에 참석했다.

오찬에는 마크롱 대통령 부부와 뤼미에르 서밋에 참석한 각국 문화 장관, 국제기구 인사, 영화·영상 기업과 단체 대표, 감독·배우 등 창작자 200여 명이 자리했다.

이 대통령은 오찬에서 영화와 영상 산업의 발전에 기여하고 있는 모든 참석자에게 경의를 표하고, 다양한 문화적 배경을 지닌 참석자들이 협력해 다양성의 가치를 꽃피움으로써 영상 산업의 미래를 밝히자는 메시지를 전했다.

the13ook@newspim.com