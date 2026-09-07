영화인 만난 李대통령 "창작자에게 더 많은 기회를…영화·영상 산업 전반 지원"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 7일 프랑스서 영화인과 만났다.
- 영화·영상 창작자 지원 확대 뜻을 밝혔다.
- K콘텐츠 경쟁력 강화와 산업지원 약속했다.
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K-콘텐츠 성과 위한 과제 의견 나눠
뤼미에르 서밋 공식 오찬에도 참석 "다양성 가치 꽃피워 영상산업 미래 밝히자"
[니스=뉴스핌] 김미경 기자 = 프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 7일(현지시간) 영화인들을 만나 "영화·영상 창작자들에게 더 많은 기회가 주어질 수 있도록 산업 전반을 지원하겠다"고 밝혔다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑에서 이 대통령이 국제 영화·영상 정상회의인 '뤼미에르 서밋'에 초청된 한국 창작자들과 간담회를 갖고 이같이 말했다고 전했다.
이 대통령은 이날 프랑스 생폴드방스 마그재단에서 열린 '뤼미에르 서밋'에 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 함께 공동의장을 수행했다.
이 대통령은 뤼미에르 서밋이 끝난 뒤 이창동 감독과 정주리 감독, 배우 설경우·전도연·김도연, 김민영 넷플릭스 아시아 태평양 지역(인도 제외) 부사장과 만나 대화했다.
강 수석대변인은 "국제 무대에서 활약하며 한국 영화의 위상을 높이고 있는 창작자들을 격려하고, 영화·영상 산업 현장의 목소리를 듣고자 마련된 자리"라고 설명했다.
이 감독은 영화 '박하사탕', '오아시스' 등을 연출했으며, 설경구·전도연 배우 주연의 영화 '가능한 사랑'으로 베니스국제영화제 경쟁부문에 초청돼 좋은 반응을 얻고 있다. 또 정 감독이 연출하고 김도연 배우가 출연한 영화 '도라'는 칸 영화제에 초청됐다.
이 대통령은 간담회에서 "최근 대한민국이 K-팝이나 또 드라마, 영화, 심지어 패션, 음식까지 일종의 새로운 신흥 문화 강국으로 전 세계적으로 인정받고 있다"면서 "저는 대한민국이 앞으로 세계 문화시장, 문화산업 영역에서 매우 핵심적인 역할을 더 하게 될 것이라고 믿는다"고 말했다.
이 대통령은 또 "영화 산업은 일종의 종합 예술이고, 전 세계적으로 진출하면서 대한민국 자체를 알리고 대한민국 상품들의 국제 경쟁력을 높이고 우리 대한민국 국민들의 자긍심을 올리는 매우 큰 공익적 역할을 하기 때문에 투자 대비 효율이 매우 큰 영역이라고 생각한다"며 "지금부터는 아마 문화예술 현장에서 일하시는 많은 이들이 상상했던 것 이상의 체감되는 정책들을 시행하게 될 것"이라고 강조했다.
이 대통령은 간담회를 마친 뒤에는 '뤼미에르 서밋' 공식 오찬에 참석했다.
오찬에는 마크롱 대통령 부부와 뤼미에르 서밋에 참석한 각국 문화 장관, 국제기구 인사, 영화·영상 기업과 단체 대표, 감독·배우 등 창작자 200여 명이 자리했다.
이 대통령은 오찬에서 영화와 영상 산업의 발전에 기여하고 있는 모든 참석자에게 경의를 표하고, 다양한 문화적 배경을 지닌 참석자들이 협력해 다양성의 가치를 꽃피움으로써 영상 산업의 미래를 밝히자는 메시지를 전했다.
the13ook@newspim.com