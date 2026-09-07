[내일날씨] 절기상 '백로' 본격 가을 날씨…아침 최저 12도

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아침 최저 12~21도·낮 최고 25~31도



[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 절기상 '백로(白露)'이자 화요일인 8일은 아침 최저기온이 12도까지 내려가며 선선한 가을 날씨를 보이겠다. 동해안·산지 지역에는 오후부터 비가 내리는 곳이 있겠다.

7일 기상청에 따르면 오는 8일 전국이 대체로 맑겠다. 강원북부동해안·산지는 오후부터, 그 밖 강원동해안·산지와 경북북부동해안·북동산지에는 밤부터 모레까지 비가 내리겠다.

절기상 '백로(白露)'이자 화요일인 8일은 아침 최저기온이 12도까지 내려가며 선선한 가을 날씨를 보이겠다. [사진=뉴스핌DB]

예상 강수량은 강원도 5~40mm, 경상권 5~10mm다.

아침 최저기온은 12~21도로 예상된다. ▲서울 18도 ▲인천 19도 ▲수원 18도 ▲춘천 15도 ▲강릉 17도 ▲청주 17도 ▲대전 17도 ▲전주 17도 ▲광주 19도 ▲대구 16도 ▲부산 21도 ▲울산 20도 ▲제주 23도다.

낮 최고기온은 25~31도로 예상된다. ▲서울 30도 ▲인천 29도 ▲수원 29도 ▲춘천 28도 ▲강릉 27도 ▲청주 28도 ▲대전 28도 ▲전주 29도 ▲광주 30도 ▲대구 29도 ▲부산 29도 ▲울산 27도 ▲제주 28도다.

바다의 물결은 서해 앞바다에서 0.5~1.0m, 남해 앞바다에서 0.5~3.5m, 동해 앞바다에서 1.0~3.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다

jason14@newspim.com