GM 한국사업장, 서비스 현장 점검…전국 정비 경쟁력 강화

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = GM 한국사업장이 쉐보레·캐딜락·GMC에 이어 뷰익까지 국내 브랜드 포트폴리오를 확대하면서 서비스 네트워크와 정비 역량 강화에 나선다.

헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장을 비롯한 리더십과 GM 한국사업장 수원서비스센터 임직원들이 기념 촬영을 하고 있다. (앞줄 왼쪽부터) 김원식 GM 한국사업장 수원서비스센터 센터장(6번째), 헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장(7번째), 구스타보 콜로시 영업·서비스·마케팅 부문 부사장(8번째), 최은영 애프터세일즈 서비스 부문 전무(9번째). [사진=한국GM]

GM 한국사업장은 헥터 비자레알 사장과 애프터세일즈 부문 경영진이 지난 4일 수원서비스센터를 방문해 고객 응대와 정비 운영 현황을 점검했다고 7일 밝혔다.

수원서비스센터는 연면적 3100㎡, 20개 워크베이를 갖춘 경기 남부권 서비스 거점이다. 타호·시에라 등 대형차뿐 아니라 고전압 배터리 교체 등 전기차 전문 정비가 가능하다. 올해 하반기 국내 출시를 앞둔 뷰익을 포함해 GM의 멀티브랜드 차량을 정비한다.

GM 한국사업장은 전국 서비스센터 가운데 약 3분의 1에서 대형차와 전기차 등 고난도 정비가 가능하다고 설명했다. 대전·전주·창원 정비서비스기술센터와 인천 부평 정비하이테크센터를 통해 기술·교육 지원도 제공한다.

비자레알 사장은 "전국 서비스센터의 현장 역량을 지속적으로 높이고 고객의 목소리를 서비스에 적극 반영하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com