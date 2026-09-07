'보존에서 신성장 동력으로' 中 1천6백조원 '역사 클래식산업' 집중 육성

실크·차·도자기·중의약·전통주·공예미술·문방사보 대상

'전통 문화산업' 첨단 제조와 소비산업 수출산업으로 육성

10월 하순 저장성 항저우에서 첫 역사클래식 산업 박람회

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 정부가 실크·차·도자기·중의약·전통주·공예미술·문방사보(붓·먹·종이·벼루) 등 이른바 역사전통산업(역사 클래식산업)을 하나의 산업군으로 묶어 본격적인 산업 고도화 육성에 나선다. 관련 산업의 연간 매출이 약 8조위안(약 1천600조원)에 달하는 가운데 2030년까지 세계적인 기업과 브랜드로 육성한다는 목표를 제시했다.

인민망 보도에 따르면 7일 중국 공업정보화부는 국무원 신문판공실 기자회견에서 이른바 '역사 클래식 산업'의 대표 업종 규모 이상 기업이 약 2만5000개이며 종사자는 약 350만명, 연간 영업수입은 약 8조위안이라고 밝혔다.

역사 클래식 산업은 중국의 오랜 문화적 전통과 특색을 지닌 산업을 통칭하는 개념이다. 중국 정부가 실크와 차, 도자기, 중의약, 전통주(양조), 공예미술 등을 묶어 국가 차원의 산업정책 대상으로 규정한 것은 이번이 처음이다.

공업정보화부는 최근 인력자원사회보장부, 농업농촌부, 상무부, 문화여유부, 시장감독관리총국 등과 공동으로 '역사 클래식 산업 고품질 발전 추진에 관한 의견'을 발표했다. 중국 전통문화 산업을 단순한 문화유산 보존 차원을 넘어 첨단 제조와 소비산업, 수출산업으로 육성하겠다는 구상이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 전통주 제조현장. 사진=뉴스핌 통신사. 2026.09.07 chk@newspim.com

정책의 1단계 목표는 2028년까지 100억위안 규모의 선도기업 50곳을 육성하고 중국을 대표하는 소비 명품 100개를 만들어내는 것이다. 아울러 1000억위안급 특색 산업 클러스터도 다수 조성한다. 2030년에는 세계 일류 기업과 글로벌 유명 브랜드를 육성해 관련 산업을 글로벌 가치사슬의 중·고부가가치 영역으로 끌어올린다는 계획이다.

이를 위해 중국 정부는 크게 5개 분야에서 산업 육성을 추진한다. 우선 산업 기반을 강화하고 지역별 특색에 맞는 산업 배치를 마련해 산업 클러스터와 기업 규모화를 지원한다. 동시에 전통기술의 계승·보호와 과학기술 혁신을 결합해 산업의 고급화·스마트화·친환경화를 추진한다.

문화·관광·교육·건강관리·농촌진흥 등과의 융합도 확대한다. 전통산업을 문화관광 상품이나 체험형 소비로 연결해 새로운 소비시장과 성장동력을 창출한다는 전략이다. 브랜드와 상표 육성, 품질관리 및 표준화도 강화해 중국 역사 전통제품의 경쟁력을 높일 방침이다.

중국당국은 특히 해외시장 공략에도 정책 역량을 집중하기로 했다. 다양한 해외 진출 플랫폼을 구축하고 홍보를 강화해 중국의 전통 제품을 글로벌 고급 소비시장에 진입시키겠다는 전략이다.

공업정보화부는 '15차 5개년 계획'이 시작되는 올해부터 관련 정책을 본격 시행한다. 전통주·차·중의약 등 개별 산업의 고도화 정책도 함께 추진할 예정이다. 오는 10월 하순 저장성 항저우에서는 첫 '역사 클래식 산업 박람회'가 열려 관련 산업의 혁신 성과와 제품을 선보인다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com