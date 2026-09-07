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'보존에서 신성장 동력으로' 中 1천6백조원 '역사 클래식산업' 집중 육성

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  • 중국 정부가 7일 역사전통산업 고도화 육성에 나섰다.
  • 연간 매출 8조위안 산업을 2030년 세계 브랜드로 키운다.
  • 2028년 선도기업 50곳·명품 100개 육성한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

실크·차·도자기·중의약·전통주·공예미술·문방사보 대상
'전통 문화산업' 첨단 제조와 소비산업 수출산업으로 육성
10월 하순 저장성 항저우에서 첫 역사클래식 산업 박람회

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 정부가 실크·차·도자기·중의약·전통주·공예미술·문방사보(붓·먹·종이·벼루) 등 이른바 역사전통산업(역사 클래식산업)을 하나의 산업군으로 묶어 본격적인 산업 고도화 육성에 나선다. 관련 산업의 연간 매출이 약 8조위안(약 1천600조원)에 달하는 가운데 2030년까지 세계적인 기업과 브랜드로 육성한다는 목표를 제시했다.

인민망 보도에 따르면 7일 중국 공업정보화부는 국무원 신문판공실 기자회견에서 이른바 '역사 클래식 산업'의 대표 업종 규모 이상 기업이 약 2만5000개이며 종사자는 약 350만명, 연간 영업수입은 약 8조위안이라고 밝혔다.

역사 클래식 산업은 중국의 오랜 문화적 전통과 특색을 지닌 산업을 통칭하는 개념이다. 중국 정부가 실크와 차, 도자기, 중의약, 전통주(양조), 공예미술 등을 묶어 국가 차원의 산업정책 대상으로 규정한 것은 이번이 처음이다.

공업정보화부는 최근 인력자원사회보장부, 농업농촌부, 상무부, 문화여유부, 시장감독관리총국 등과 공동으로 '역사 클래식 산업 고품질 발전 추진에 관한 의견'을 발표했다. 중국 전통문화 산업을 단순한 문화유산 보존 차원을 넘어 첨단 제조와 소비산업, 수출산업으로 육성하겠다는 구상이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 전통주 제조현장.  사진=뉴스핌 통신사. 2026.09.07 chk@newspim.com

정책의 1단계 목표는 2028년까지 100억위안 규모의 선도기업 50곳을 육성하고 중국을 대표하는 소비 명품 100개를 만들어내는 것이다. 아울러 1000억위안급 특색 산업 클러스터도 다수 조성한다. 2030년에는 세계 일류 기업과 글로벌 유명 브랜드를 육성해 관련 산업을 글로벌 가치사슬의 중·고부가가치 영역으로 끌어올린다는 계획이다.

이를 위해 중국 정부는 크게 5개 분야에서 산업 육성을 추진한다. 우선 산업 기반을 강화하고 지역별 특색에 맞는 산업 배치를 마련해 산업 클러스터와 기업 규모화를 지원한다. 동시에 전통기술의 계승·보호와 과학기술 혁신을 결합해 산업의 고급화·스마트화·친환경화를 추진한다.

문화·관광·교육·건강관리·농촌진흥 등과의 융합도 확대한다. 전통산업을 문화관광 상품이나 체험형 소비로 연결해 새로운 소비시장과 성장동력을 창출한다는 전략이다. 브랜드와 상표 육성, 품질관리 및 표준화도 강화해 중국 역사 전통제품의 경쟁력을 높일 방침이다.

중국당국은 특히 해외시장 공략에도 정책 역량을 집중하기로 했다. 다양한 해외 진출 플랫폼을 구축하고 홍보를 강화해 중국의 전통 제품을 글로벌 고급 소비시장에 진입시키겠다는 전략이다.

공업정보화부는 '15차 5개년 계획'이 시작되는 올해부터 관련 정책을 본격 시행한다. 전통주·차·중의약 등 개별 산업의 고도화 정책도 함께 추진할 예정이다. 오는 10월 하순 저장성 항저우에서는 첫 '역사 클래식 산업 박람회'가 열려 관련 산업의 혁신 성과와 제품을 선보인다.

 

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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