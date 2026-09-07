무신사, 29CM 고객 정보 유출 조사중 입점 브랜드 담당자 정보 유출

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사가 운영하는 패션 플랫폼 29CM에서 발생한 고객 개인정보 유출 사고를 조사하는 과정에서 입점 브랜드 담당자의 개인정보도 함께 유출된 사실이 추가로 확인됐다.

무신사 29CM 홈페이지에 고지된 사과문.

7일 업계에 따르면 29CM는 지난달 발생한 개인정보 유출 사고에 대한 조사를 진행하던 중 브랜드 담당자 정보가 유출 대상에 포함된 사실을 확인하고 해당 대상자에게 안내했다.

앞서 29CM는 지난달 27일 한국인터넷진흥원에 개인정보 유출 사실을 신고했다. 당시 고객 이름 138,841건이 유출됐고, 이 가운데 이름·이메일 주소·휴대전화번호·배송 정보 등이 포함된 경우는 21,011건으로 파악됐다.

이후 이어진 조사에서는 무신사와 29CM에 입점한 브랜드 관계자들이 플랫폼 관리·운영을 위해 사용하는 전용 페이지 관련 정보 가운데 아이디, 이름 등 브랜드 담당자의 개인정보가 포함된 것으로 나타났다.

무신사 관계자는 "지난달 27일 한국인터넷진흥원 신고 이후 현재 추가 유출에 대해서 조사 중이다"라며 "정확한 피해 상황은 아직 밝힐 단계는 아니다"라고 말했다.

fineview@newspim.com