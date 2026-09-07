삼성물산, 목동13단지 재건축 단독 응찰

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7일 1차 입찰 마감...2280→3852가구 아파트 단지 조성

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울 양천구 목동신시가지13단지 재건축 시공사 선정 입찰에 삼성물산이 단독으로 응찰했다.

7일 정비업계에 따르면 목동13단지 재건축 시행사인 대신자산신탁은 이날 오후 2시 본사에서 시공사 선정 1차 입찰을 마감했다. 입찰 결과 삼성물산만 응찰해 유찰됐다.

목동13단지 항공사진 [사진=삼성물산]

도시 및 주거환경정비법에 따라 정비사업 시공사 선정은 한 곳의 건설사만 일반경쟁입찰에 참여하면 유찰된다.

목동13단지 재건축 사업은 서울 양천구 신정동 327번지 일대 17만8919㎡ 부지에 기존 2280가구를 지하 4층~지상 49층, 3852가구 아파트로 조성하는 사업이다. 공사비는 3.3㎡ 당 약 980만원으로 예정 공사비는 2조3762억원이다.

삼성물산은 목동13단지 재건축 사업 수주에 공을 들였다. 미국 유명 건축설계사로 국내에서 '래미안 원베일리', '나인원한남' 단지 조성에 참여한 SMDP와 협업해 설계안을 마련한다.

대신자산신탁은 조만간 재입찰 공고를 낼 예정이다. 2차 입찰에서도 경쟁 입찰이 성립되지 않으면 수의계약 방식으로 시공사를 선정할 수 있다.

krawjp@newspim.com