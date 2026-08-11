서울 지하철 성수역, 청소년·일반 이용객 증가 1위…모든 세대 인기

AI 핵심 요약beta
- 서울교통공사는 11일 성수역이 상반기 청소년·일반 증가 1위를 기록했다고 밝혔다.
- 성수역 청소년 39.6%, 일반 19.6%, 어린이 73.5%가 늘었다.
- 외국인 이용도 성수역이 36.9% 증가했고 이촌·동묘앞도 크게 늘었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
외국인 승객 36.9% 증가하며 방문 선호도 상승
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울교통공사는 성수역이 올해 상반기 청소년과 일반 이용객 증가에서 모두 1위를 기록했다고 11일 밝혔다. 해당 결과는 전년 동기와 비교한 자료로, 성수역의 방문객이 연령대를 가리지 않고 증가하고 있음을 보여준다.
올해 상반기 성수역 청소년 승차인원은 34만9203명으로 지난해 같은 기간 대비 9만9069명(39.6%) 증가했다. 일반 승차인원도 890만2747명으로 145만9282명(19.6%) 늘어 두 이용자군 모두 전체 역 가운데 가장 많은 증가폭을 보였다.
어린이 승차인원은 지난해 3만6150명에서 올해 6만2707명으로 2만6557명(73.5%) 증가했다. 세 이용자군에서 동시에 상위 증가 곡선을 나타낸 역은 성수역이 유일해, 다양한 세대의 인기가 반영된 것으로 해석된다.
외국인 승객 수치에서도 성수역의 변화가 두드러진다. 올해 상반기, 성수역에서 발권된 외국인 1회권 수치는 8만4373명으로 지난해 같은 기간의 6만1647명에 비해 2만2726명(36.9%) 증가했다.
성수역 외에도 김포공항, 건대입구, 공덕역 등에서 외국인 이용객이 눈에 띄게 늘었다. 김포공항역은 올해 상반기 3만3946명이 승차했고, 작년(2만7480명)보다 6466명(23.5%) 증가했다. 이는 국내외 여행 수요 증가에 따른 것으로 분석된다.
건대입구역은 8031명으로 전년 대비 1340명(20.0%) 증가했고, 공덕역도 1만896명으로 1441명(15.2%) 늘었다. 이 두 역은 외국인 관광객이 선호하는 새로운 방문지로 부각되고 있다.
성수역을 넘어 이동 흐름에서 어린이 이용은 이촌역에서 가장 많이 증가했다. 올해 상반기 이촌역 승차인원은 8만6183명으로 전년보다 2만8901명(50.5%) 늘었다. 가족 단위 방문 수요가 반영된 결과로 분석된다.
'보물찾기' 명소인 동묘앞역의 청소년 승차인원도 크게 증가했다. 지난해 상반기 3만7013명이었던 승차인원은 올해 6만1748명으로 66.8%(2만 4735명) 늘어났다.
이와 함께 일반 이용객 데이터에 따르면, 성수역 외에도 서울역은 전년보다 115만6972명, 을지로입구역은 75만3645명이 증가했다. 마곡역 승차 인원도 59만3851명(35.0%) 증가해 새로운 업무·산업 거점에서의 수요가 확대되는 모습을 보였다.
마해근 공사 영업본부장은 "지하철 이용 데이터는 시민들이 어디에서 일하고 배우며 여가를 보내는지 보여주는 중요한 데이터"라며 "연령별·지역별 이용 흐름을 세밀하게 살펴 변화하는 이동 수요에 맞는 보다 편리한 지하철 서비스를 만들어 나가겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com