티웨이항공, 11일부터 지역 출발 노선 최대 2만원 할인

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 티웨이항공이 지역 공항 출발 이용객을 위해 '우리 동네 할인' 프로모션을 진행한다.
이번 프로모션은 11일 오전 10시부터 23일까지 티웨이항공 공식 홈페이지와 모바일 앱(웹)을 통해 진행되며, 부산, 대구, 청주, 제주, 광주에서 출발하는 국내선 및 국제선을 대상으로 한다. 탑승 기간은 일부 기간을 제외하고 8월 23일부터 내년 1월 31일까지다.
지역 출발 항공권 예매 시 이벤트 페이지에서 특별 할인 쿠폰을 받으면 결제 금액에 따라 국내선 5천 원, 국제선 2만 원의 할인 혜택을 받을 수 있다.
티웨이항공은 이외에도 ▲소노호텔앤리조트 제휴 할인 ▲국제선 얼리버드 프로모션 ▲국립항공박물관 제휴 프로모션 등을 함께 진행 중이다. 자세한 내용은 티웨이항공 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
한편, 티웨이항공은 최근 주주총회를 통해 트리니티항공으로 상호명을 변경했으며, 트리니티항공으로의 운항은 국내외 관계기관 승인 완료 후 진행될 예정이다.
flurry327@newspim.com