주한태국상무관실, 타이셀렉트 리뷰 이벤트 프로모션 실시

AI 핵심 요약beta
- 주한태국상무관실이 11일 태국행 프로모션을 시작했다
- Thai SELECT 레스토랑 리뷰 작성자에 경품을 준다
- 국내 42곳 홍보와 2026 서포터즈 활동도 병행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 주한태국상무관실이 오는 8월 10일부터 9월 6일까지 '타이셀렉트 리뷰 남기고 태국 가기' 프로모션을 진행한다고 11일 밝혔다. 이번 프로모션은 Thai SELECT 인증 레스토랑을 방문해 리뷰를 남긴 고객을 대상으로 추첨을 통해 태국 왕복 항공권, 호텔 숙박권 등 다양한 경품을 제공한다.
태국 상무부 산하기관인 주한태국상무관실이 주관하는 이번 행사는 한국 내 정통 태국 레스토랑의 인지도를 높이고 매출 활성화를 지원하기 위해 마련됐다. Thai SELECT 인증 레스토랑을 방문한 후 매장에 비치된 QR코드를 스캔해 Thai SELECT 홈페이지 접속하고, 해당 레스토랑에 대한 리뷰 또는 응원 메시지를 작성하면 자동으로 이벤트에 응모된다.
이번 캠페인은 국내 42개 Thai SELECT 인증 레스토랑의 노력을 알리는 데도 초점을 맞춘다. 이들 레스토랑은 태국 음식의 품질과 정통성, 특색을 유지하며 소비자들에게 태국의 맛을 이용할 기회를 제공하고 있다.
Thai SELECT는 태국 상무부가 정통 태국 맛과 우수한 식재료, 서비스 등 일정 기준을 충족한 레스토랑에 부여하는 공식 인증 제도다. 이를 통해 소비자들은 품질과 정통성을 갖춘 태국 음식 이용을 할 수 있다.
올해 Thai SELECT는 별점 기반 인증 체계를 도입했다. ▲Thai SELECT 3 Star ▲Thai SELECT 2 Star ▲Thai SELECT 1 Star ▲Thai SELECT Casual 등 4개 등급으로 레스토랑을 구분하며, 캐주얼 레스토랑부터 파인다이닝까지 다양한 형태의 정통 태국 레스토랑을 포함한다.
평가 기준은 맛과 프레젠테이션, 분위기와 고객 이용, 위생, 셰프 전문성, 식재료 품질 등 5가지 핵심 기준을 종합적으로 평가한다. 새로운 인증 체계는 정통 태국 음식의 세계적인 인지도를 높이고 신뢰할 수 있는 태국 미식 이용을 제공하는 데 목적을 둔다.
경품으로는 태국 왕복항공권, 호텔 숙박권, Thai SELECT 인증 레스토랑 이용권, 영화 관람권, 커피 교환권 등이 마련됐다. 당첨자는 프로모션 종료 후 추첨을 통해 선정되며, Thai SELECT 공식 홈페이지에서 발표될 예정이다.
한편, '2026 Thai SELECT 서포터즈'도 활동을 시작한다. 서포터즈는 한국 내 Thai SELECT 인증 레스토랑을 방문해 시식 후기와 온라인 콘텐츠를 제작해 태국 음식의 매력을 알릴 예정이다.
싸이통 써이펫(Saithong Soiphet) 주한태국상무관은 "음식은 누구나 이해할 수 있는 언어이며, 한 접시의 음식은 미소를 선사하고 사람과 사람을 연결하며 한 나라의 문화를 이야기할 수 있다"며 "2026 Thai SELECT 서포터즈 캠페인을 통해 열정적인 콘텐츠 크리에이터 여러분이 태국과 한국을 연결하는 가교가 되어 정통 태국 음식의 매력을 알리고 한 접시 한 접시에 담긴 이야기를 발견할 수 있는 계기를 만들어 주시길 바란다"고 밝혔다.
whitss@newspim.com