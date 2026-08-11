아이컴포넌트, 올 2분기 영업이익 36억원으로 전년比 76.3%↑

AI 핵심 요약beta
- 아이컴포넌트가 11일 2분기 실적을 발표했다.
- 매출 119억원, 영업이익 36억원을 기록했다.
- 페로브스카이트용 배리어필름 개발도 속도냈다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 고기능성 필름 전문기업 아이컴포넌트는 2분기 매출액 119억원, 영업이익 36억원을 달성했다고 11일 밝혔다.
아이컴포넌트에 따르면 이는 전년 동기 대비 각각 35.8%, 76.3% 증가한 수준이다. 당기순이익은 전년 동기 대비 244.8% 상승한 49억원을 기록했다.
회사 측은 "이번 분기 실적호조는 고부가 제품군의 판매 호조, 생산 효율화를 통한 원가절감, 고객사 다변화 효과 등이 본격적으로 나타난 결과"라고 강조했다. 특히 매출 증가로 규모의 경제 효과가 커지며 수익성이 크게 개선됐다는 설명이다.
아이컴포넌트는 중장기 성장동력 확보를 위한 기술개발과 투자에도 집중하고 있다. 특히 차세대 태양전지로 주목받는 페로브스카이트 태양전지용 배리어필름의 개발과 양산 준비에 속도를 내고 있다. 글로벌 페로브스카이트 태양전지 기업들과 협력해 샘플 테스트와 고객사별 제품 사양 고도화 작업을 진행 중이다.
아이컴포넌트 관계자는 "판매 증가와 생산성 향상 효과가 복합적으로 작용하며 높은 외형 성장과 수익성 개선에 성공했다"며 "고부가 제품 비중 확대, 고객사 다변화 등을 통해 이러한 성장 기조를 이어가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com