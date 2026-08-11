부산 기록적 폭염 속 에어컨 화재 급증…주민 대피 사례 잇따라

AI 핵심 요약beta
- 부산소방재난본부가 11일 에어컨 화재 증가를 밝혔다
- 올해 7월 말까지 19건으로 최근 3년 평균보다 43% 늘었다
- 소방당국은 실외기 주변 정리와 점검을 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 기록적인 폭염으로 에어컨 사용 시간이 길어지면서 부산지역의 에어컨 관련 화재가 증가하고 있다.
11일 부산소방재난본부에 따르면 올해 7월 말까지 발생한 에어컨 관련 화재는 19건이다. 최근 3년간 같은 기간 평균 13.3건보다 43% 늘어난 수치다.
8월 들어서는 10일 동안 6건의 에어컨 관련 화재가 발생했다. 지난해 같은 기간 4건보다 50% 증가했으며, 7~8월 기준 하루 평균 0.6건꼴이다.
8월 발생 화재 6건을 발화기기별로 분석한 결과 실외기가 3건으로 가장 많았다. 멀티탭이 2건, 전원선이 1건으로 뒤를 이었다.
지난 8일 오후 11시48분께 해운대구의 한 아파트에서는 에어컨 실외기와 관련된 불이 났다. 소방대는 약 30분 만에 화재를 진압했으며, 거주자 3명을 포함한 주민 50여 명이 긴급 대피했다.
소방당국은 실외기 과열과 실외기실에 보관된 물품 등이 화재에 영향을 준 것으로 보고 정확한 원인을 조사하고 있다. 인명피해는 발생하지 않았으며 소방서 추산 200여만원의 재산피해가 났다.
9일 오후 9시42분께는 금정구에서도 에어컨 실외기에서 불이 났다는 신고가 접수됐다. 소방대는 약 15분 만에 불을 껐으며 인명피해는 없었다.
부산소방재난본부는 에어컨을 장시간 사용하는 여름철에는 전기적·기계적 요인으로 화재가 발생할 위험이 커진다며 안전관리를 당부했다.
실외기 주변에는 물건을 쌓아두지 말고 통풍이 잘되도록 공간을 확보해야 한다. 실외기에서 이상한 소음이나 진동, 냄새, 과도한 열이 발생하면 즉시 전원을 끄고 점검을 받아야 한다.
노후하거나 손상된 전선과 플러그는 교체하고 접촉 불량이 발생하지 않도록 관리해야 한다. 전력 소비가 큰 에어컨은 문어발식 멀티탭 사용을 피하고 정격용량에 맞는 제품을 사용해야 한다.
실외기실이나 주변에는 종이박스와 헌옷, 비닐 등 불에 타기 쉬운 물품을 보관하지 않아야 한다. 에어컨 내부와 실외기를 주기적으로 청소하고 이상이 있을 때는 전문업체의 점검·정비를 받아야 한다.
이진호 본부장은 "폭염으로 에어컨 사용시간이 길어지는 만큼 작은 이상 징후도 화재로 이어질 수 있다"며 "주기적으로 에어컨을 점검해 달라"고 말했다.
psj9449@newspim.com