한미 육군, 연합훈련·AI 혁신 협력 확대 논의

AI 핵심 요약beta
- 김규하 육군참모총장과 라네브 직무대행이 11일 서울에서 만났다.
- 한미 연합방위태세 강화와 육군 교류·협력 확대를 논의했다.
- 고위급 교류·연합훈련·군사혁신 협력을 구체화하기로 했다.
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11월 한미 육군회의 앞두고 상호운용성·군수지원 협력 강화
미 육군 'TiC' 경험 공유… 유무인복합체계·AI 정보교류 확대
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 김규하 육군참모총장과 크리스토퍼 라네브 미 육군참모총장 직무대행이 11일 서울 용산 로카우스 호텔에서 만나 한미 연합방위태세 강화와 양국 육군 간 교류·협력 확대 방안을 논의했다.
양측은 한미동맹이 한반도 평화와 역내 안정에 기여해 왔다고 평가하고, 굳건한 연합방위태세를 토대로 양국 육군의 협력을 지속 발전시키기로 했다.
한미 양국은 한미 육군회의와 상호 방문을 이어가고, 연합작전 수행능력 및 상호운용성을 높이기 위한 연합훈련 방안을 협의했다. 군사혁신 경험을 공유하는 한편 군수·지속지원 분야 교류를 확대하는 방안도 논의했다.
김 총장은 "미 육군의 현장기반 변혁(TiC·Transformation in Contact) 등 혁신 사례가 한국 육군의 변화와 혁신에 영감을 주고 있다"고 했다. 그러면서 "유무인복합체계와 인공지능(AI) 등 첨단 군사혁신 분야의 정보 공유를 더욱 확대하자"고 제안했다.
김 총장은 "오는 11월 한미 육군회의를 비롯한 다양한 교류·협력을 통해 한미동맹을 더욱 공고히 해 나가자"고 했다.
라네브 직무대행은 한반도 평화와 역내 안정에 기여하는 한국 육군의 역할을 높이 평가하고, 양국 육군이 미래에 대비하기 위한 교류·협력의 중요성을 강조했다.
육군은 이번 대담을 계기로 고위급 교류, 연합훈련, 군사혁신, 군수·지속지원 등 분야별 협력 과제를 구체화할 계획이다.
gomsi@newspim.com