롯데렌탈 美 사모펀드 TPG에 팔린다...롯데그룹 "핵심사업 강화"

AI 핵심 요약beta
- 롯데가 11일 TPG와 롯데렌탈 지분 매각계약을 체결했다
- 매각대상은 61.2% 전량, 거래액은 1조3105억원이다
- 롯데는 자금으로 재무개선과 핵심사업 투자에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데가 롯데렌탈 매각계약을 체결, 본격적인 포트폴리오 조정에 나섰다.
롯데는 11일 글로벌 톱 티어 투자회사인 TPG와 롯데렌탈의 경영권 지분 매각계약을 체결했다고 밝혔다. 매각 대상은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 지분 61.2% 전량으로, 호텔롯데 38.1%와 부산롯데호텔 23.0%가 포함된다. 매매대금은 주당 5만9000원, 총 1조3105억원이다.
지난 5월 중순 롯데는 기존 매수인이던 어피니티와 계약을 종료한 뒤 다수의 잠재 매수자들과 협의를 진행해왔다. 제안받은 기업가치와 인수구조, 고용보장, 신속한 거래종결, 충분한 자금조달 역량, 기타 계약조건 등을 종합적으로 검토한 끝에 TPG를 최종 인수자로 선정했다.
롯데렌탈은 국내 렌터카 시장 1위 사업자로 단기·장기렌터카, 중고차 판매 및 모빌리티 서비스 사업에서 확고한 경쟁력을 갖추고 있다. TPG는 우버 등 글로벌 모빌리티 기업에 투자한 경험과 역량을 바탕으로 롯데렌탈의 국내시장 선도 지위를 더욱 공고히 하고 기업가치를 지속적으로 끌어올릴 계획이다.
이번 본계약 체결로 유입되는 자금을 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무건전성 개선에 활용하는 한편, 본원적 호텔사업 확대를 위한 투자재원으로도 사용해 수익성과 운영 효율성을 높이고 글로벌 경쟁력을 지속 강화해나갈 방침이다.
이번 매각을 계기로 롯데는 주요 사업군의 수익성 개선과 함께 핵심사업 중심의 포트폴리오 조정도 더욱 속도감 있게 추진한다는 계획이다. 롯데쇼핑과 호텔롯데는 외국인 관광객 증가 등에 힘입어 전년 동기 대비 수익성이 개선되고 있고, 롯데케미칼은 생산운영 최적화를 통해 흑자전환에 성공하는 등 핵심사업의 본원적 경쟁력을 강화해가고 있다. 앞서 지난 5월에는 롯데에너지머티리얼즈의 자회사인 롯데에코월을 매각하는 등 비주력 사업과 자산 효율화를 통한 포트폴리오 리스트럭처링도 속도감 있게 진행 중이다.
이번 거래는 공정거래위원회의 기업결합승인을 거쳐 최종 종결된다.
롯데 관계자는 "시장 상황과 회사 중장기 성장 전략 등을 종합적으로 고려해 롯데렌탈의 인수자를 선정했다"며 "핵심사업의 본원적 경쟁력 강화와 사업포트폴리오 고도화에 더욱 매진할 계획"이라고 말했다.
fineview@newspim.com