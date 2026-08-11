김윤덕 "그린벨트 풀어서라도 주택공급…2·3기 신도시 착공 앞당길 것"

AI 핵심 요약beta
- 김윤덕 장관이 11일 공공재개발 속도전을 밝혔다.
- 절차 병행과 기간제 인력 확충으로 기간을 줄이겠다 했다.
- 수도권 공급 확대와 그린벨트 해제도 추진하겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공공택지 정상 추진 의지 다져
태릉CC, 세계유산 평가 변수
국토부, 민간 정비 인허가 단축
그린벨트 해제도 검토 中
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 김윤덕 국토교통부 장관이 공공재개발과 도심 공공주택 복합사업의 사업 기간을 줄이기 위해 절차 병행과 인력 확충에 나서겠다고 밝혔다.
김 장관은 11일 국회 국토교통위원회 전체회의에서 이용선 더불어민주당 의원이 공공주택 사업의 추진 속도를 높여야 한다고 지적하자 이 같이 답했다.
이 의원은 "올해 서울 아파트 공급 물량이 약 2만7000가구로 예상되는 데 이어 내년에는 1만가구 이상 감소할 것으로 전망된다"며 "민간 정비사업뿐 아니라 국토부가 주도하는 공공택지와 공공재개발, 도심 공공주택 복합사업 등을 신속하게 추진할 필요가 있다"고 주문했다.
김 장관은 "공공택지 개발사업은 예상한 대로 원만하게 진행되고 있다"며 "다만 태릉CC는 세계유산 평가와 관련해 일정에 변수가 있을 수 있다"고 설명했다. 이어 "나머지 사업은 협의가 대부분 마무리돼 정상적인 추진이 가능하다"고 덧붙였다.
공공재개발과 도심 복합사업의 장기화 문제에 대해서는 절차를 동시에 진행해 속도를 높이겠다는 방침을 드러냈다.
김 장관은 "속도를 더 내기 위해 제도 개선에 박차를 가할 생각"이라며 "단계별 집행이 아닌 병행을 통해 속도를 내겠다"고 말했다. 이어 "LH 정규직은 이미 100명이 넘는 인원을 늘렸다"며 "사업 추진에 필요한 기간제 인력도 추가로 확충할 예정"이라고 부연했다.
윤종군 더불어민주당 의원은 서울의 주택 공급 상황이 녹록지 않다고 지적하며 "국토부가 갖고 있는 서울 주택 공급 대책이 무엇인지 설명해 달라"고 말했다. 특히 정부와 서울시가 공급 문제를 해결하기 위해 협력을 강화해야 한다고 주문했다.
김 장관은 수도권 주택 공급을 늘리는 것이 가장 중요하다고 강조했다. 그는 "민간 정비사업은 인허가 기간을 단축해 속도를 낼 수 있도록 하고 있다"며 "2·3기 신도시 역시 사업 속도를 높여 착공을 앞당기겠다"고 말했다.
또 "그린벨트를 해제해서라도 수도권의 주택을 많이 공급할 수 있도록 해야 한다"며 "전월세 문제도 있는 만큼 비아파트 활성화도 매우 중요한 정책적 대안으로 추진할 생각"이라고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com