전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.11 (화) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
산업 ICT

속보

더보기

'영업익 10배' 엔씨, "고성장 궤도 진입"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 엔씨는 11일 2분기 매출 7705억원, 영업익 1739억원을 기록했다.
  • 저스트플레이 편입과 모바일 캐주얼 매출 반영으로 이익이 10배 뛰었다.
  • 리니지 클래식과 아이온2 흥행으로 연매출 2조5000억원 달성 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

저스트 플레이 실적 반영...전체 매출의 22%
리니지 클래식 흥행...하반기 신작 출시도 대기

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 엔씨가 인수한 모바일 캐주얼 게임사업의 매출이 2분기 경영실적에 반영되면서 1년 만에 영업이익이 10배 이상 증가했다. 여기에 기존 지식재산권(IP) 게임인 리니지 클래식, 아이온2의 흥행으로 엔씨는 연간 목표로 제시한 매출 2조5000억원을 무난하게 달성할 것이라는 전망이다.

엔씨는 2026년 2분기 경영실적으로 연결기준 매출 7705억원, 영업이익 1739억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 101%, 1053% 상승했다. 영업이익은 전년 동기와 비교해 10배 늘어난 수치다.

엔씨 판교 R&D 사옥. [사진=엔씨]

◆ '전체 매출의 22%' 저스트 플레이, 실적에 본격 반영

2분기 어닝 서프라이즈의 배경에는 엔씨가 인수한 모바일 캐주얼 게임의 실적 반영이 있었다.

모바일 캐주얼 사업은 1697억원의 매출을 기록했다. 글로벌 모바일 게임 플랫폼 저스트플레이가 처음 연결 편입되면서 1256억원으로 분기 전체 매출의 22%를 차지했다.

엔씨는 저스트플레이의 자체 게임 라인업을 확대하는 동시에 자회사 스튜디오와의 연계를 강화할 계획이다.

하반기에는 리후후나 스프링컴스 등 엔씨가 인수한 모바일 게임 스튜디오와의 시너지를 확대하고 내년부터는 서드파티 게임까지 플랫폼에 입점시키는 방안도 검토하고 있다.

엔씨는 모바일 캐주얼 사업의 성장 속도가 예상보다 빠른 만큼 당초 계획보다 플랫폼 자체의 성장에 우선 집중한다는 방침이다.

박병무 공동 대표는 이날 진행된 2분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜에서 "저스트 플레이의 자체 성장이 워낙 빠르기 때문에 성장의 과실을 극대화하기 위해 집중하고 있다"라며 "하반기 스튜디오의 SDK(소프트웨어 개발 키트)를 연결해 지원하고 내년에는 외부 서드파티 스튜디오까지 연결해 정식 플랫폼으로 발전시킬 계획"이라고 밝혔다.

박 대표는 "올해 하반기와 2027년은 모바일 캐주얼 게임에서 고속 성장이 이뤄질 것"이라며 "여러가지 타이틀의 모바일 캐주얼 퍼블리싱을 준비 중으로 내년에 큰 매출로 이어질 것으로 기대한다"라고 전했다.

[사진=엔씨]

◆ 레거시 IP 흥행에 신규 iP도 줄대기

리니지와 아이온2 등 기존 IP의 게임들도 엔씨의 실적을 이끌었다. 엔씨의 2분기 PC 게임 매출은 분기 최대치를 기록했으며 PC 리니지 매출도 증가했다.

특히 리니지 클래식은 출시 이후 140일이 지났음에도 월간활성이용자(MAU)가 견조하게 유지되며 장기 흥행의 가능성을 보였다. 앞서 긴 라이프스타일로 오랜 기간 매출을 유지했던 리니지 M처럼 장기 흥행작이 될 가능성이 높다는 설명이다.

여기에 올해 하반기부터 내년까지 게임 4개 출시를 준비하고 있다. 아이온2의 글로벌 출시를 비롯해 '호라이즌 스틸 프론티어스'. '신더시티', '길드워3' 등을 출시할 예정이다.

박 대표는 "서드파티 퍼블리싱 계약을 하거나 자체 개발한 게임을 합치면 내년에 출시될 게임이 10여종이 된다"라며 "출시되는 게임들은 모두 글로벌 시장을 타깃으로 하며 글로벌 퍼블리셔 출신들을 영입하며 글로벌 퍼블리싱 역량도 강화했다"라고 강조했다.

아이온2는 중국 시장 진출을 준비 중이다. 엔씨는 중국 퍼블리싱 파트너 선정을 진행해 중국 시장 특성에 맞춰 PC 버전과 모바일 버전, 아이온 클래식 등을 포함한 다양한 사업 방안을 논의하고 있다. 구체적인 계약은 이르면 이달 중 공개될 예정이다.

엔씨소프트는 2분기 창립 이후 두 번째로 높은 분기 매출을 기록했다. 특히 PC 게임 매출은 분기 기준 최대치를 경신했다. 올해 상반기 매출은 약 1조3000억원으로 지난해 연간 매출의 약 90% 수준에 달했으며, 상반기 영업이익은 2871억원을 기록했다.

엔씨(NC) '리니지 클래식' [사진=엔씨]

◆'특정 IP 중심'에서 다각화된 성장 동력 확보

엔씨는 2분기 실적이 레거시 IP, 신규 IP, 모바일 캐주얼 게임의 3가지 성장 축이 어우러진 결과라고 평가했다.

홍원준 엔씨 최고재무책임자(CFO)는 "2026년 상반기 매출은 1조3000억원으로 전년도 연간 매출의 90%에 달한다"라며 "이는 레거시 IP, 신규 IP, 모바일 캐주얼을 축으로 하는 성장이 바탕이 됐다"고 말했다.

홍 CFO는 "올해는 엔씨가 본격적인 고성장 궤도에 진입하는 첫 해가 될 것"이라며 "내년부터는 글로벌 신작의 실적이 반영되고 모바일 캐주얼 사업 고도화가 전개되면서 규모와 경쟁력 측면에서 한 단계 업그레이드되는 새로운 전기를 마련할 것"이라고 덧붙였다.

박 대표도 "내년에는 더욱 더 큰 성장이 이어질 것으로 확신한다. 2028년~2029년에 신작 매출들이 온전히 반영되고 아직 발표되지 않은 대작도 3~4종 있다"라며 "모바일 캐주얼 게임 부문까지 지속성장해 당초 목표로 했던 2030년 매출 5조원 달성을 더욱 앞당길 수 있도록 최대한 노력할 것"이라고 전했다.

origin@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이정후, 9호 홈런 등 3할 타율 복귀 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 홈런 포함 멀티 히트를 기록하며 타율 3할대에 복귀했다. 이정후는 11일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 메이저리그 휴스턴 애스트로스와의 홈경기에 1번 타자 우익수로 선발 출전해 5타수 2안타(1홈런) 1타점 1득점으로 활약했다. 시즌 타율은 0.300으로 올라섰다. 이정후는 1회말 유격수 뜬공, 3회말 유격수 병살타로 물러나며 출발이 안 좋았다. 수비에서도 1회말 알바레스의 타구를 놓치는 아쉬운 모습을 보였다. 하지만 방망이로 곧바로 빚을 갚았다. 팀이 1-1로 맞선 5회말 2사 주자 없는 상황에서 상대 선발 헤이든 웨스네스키의 2구째 92.5마일(약 148.8km) 포심 패스트볼을 통타해 우측 담장을 넘어가는 솔로 아치를 그렸다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=샌프란시스코 SNS] 2026.08.11 psoq1337@newspim.com 시즌 9호포로 빅리그 데뷔 후 개인 한 시즌 최다 홈런을 경신했다. 장외로 날아간 대형 홈런이었으나 오라클 파크 특유의 '스플래시 히트'에는 미치지 못했다. 타구가 맥코비만 바닷물에 직접 빠지지 않고 난간을 맞았다. 이정후는 8회말에도 바뀐 좌완 스티븐 오커트의 슬라이더를 밀어쳐 좌전 안타를 만들며 멀티히트를 완성했다. 이후 2루 태그업까지 성공했으나 후속타 불발로 득점에는 실패했다. 연장 10회말 마지막 타석에서는 유격수 땅볼로 돌아섰다. 이정후의 활약에도 샌프란시스코는 웃지 못했다. 3-2로 앞서던 9회초 마무리 딜런 스미스가 동점을 허용했다. 이어진 10회초 승부치기에서 제이슨 폴리가 폭투와 피안타로 무너지며 3실점했다. 결국 샌프란시스코는 3-6으로 역전패하며 3연패에 빠졌다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 송성문. [사진=로이터] 2026.08.11 psoq1337@newspim.com 샌디에이고 파드리스의 송성문은 밀워키 브루어스전에 9번 타자 유격수로 선발 출전했으나 2타수 무안타 1희생번트에 그쳤다. 3회말 무사 2루에서 희생번트를 성공시켰지만 후속타가 터지지 않았다. 송성문의 시즌 타율은 0.209로 떨어졌다. 샌디에이고는 7회말 터진 잭슨 메릴의 역전 2점 홈런에 힘입어 3-2로 승리, 3연승을 달렸다. 밀워키 배지환은 결장했다. psoq1337@newspim.com 2026-08-11 13:43
사진
부부 '공동명의 절세'도 옛말? [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 부부 공동명의 1주택자의 종합부동산세 셈법이 세제개편을 계기로 한층 복잡해지고 있다. 그동안 절세 수단으로 활용돼 온 공동명의가 제도 변화에 따라 오히려 불리하게 작용할 수 있다는 분석이 나오면서, 주택 보유 형태에 따른 세 부담을 다시 따져봐야 한다는 목소리가 커지고 있다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] ◆ 명의 따라 달라지는 종부세…입법예고에 반발 11일 부동산 업계에 따르면 세제개편안으로 공동명의 1주택자의 종부세 계산법이 달라지면서 명의 형태와 실제 거주 여부에 따른 세 부담 격차를 둘러싼 논란이 커지고 있다. 같은 한 채를 보유하더라도 단독명의인지 공동명의인지, 공동명의 특례를 선택하는지에 따라 공제액과 세액이 달라져서다. 기존에 절세를 위해 선택했던 명의 구조가 세법 변화에 따라 불리해질 수 있다는 우려도 나온다. 이번 세제개편안은 주택 수 중심이던 종부세 체계를 주택가격과 실제 거주 여부 중심으로 바꾸는 데 초점을 맞췄다. 실거주 1세대 1주택자의 기본공제는 현행 12억원에서 14억원으로 높이는 반면 비거주 1주택자는 9억원을 적용한다. 1주택자의 공정시장가액비율은 70%가 적용된다. 부부 공동명의 1주택자는 지분별로 각각 종부세를 내는 방식과 부부 중 한 명을 1세대 1주택자로 간주하는 공동명의 1주택 특례 가운데 유리한 방법을 선택할 수 있다. 특례를 택하면 단독명의 1주택자와 마찬가지로 실거주 여부에 따라 14억원 또는 9억원의 기본공제를 적용받는다. 반대의 경우 부부가 각자 보유 지분에 대해 별도의 납세자가 돼 종부세를 계산한다. 결국 실제로는 같은 집 한 채를 보유하고 있어도 명의와 특례 선택에 따라 적용되는 공제 구조에 차이가 있다. 비거주 1주택자의 기본공제가 9억원으로 낮아지면서 공동명의 일반과세가 더 유리해지는 사례가 나타날 수 있다. 공동명의자가 1세대 1주택자와 다른 과세체계에 놓이면 오히려 불리해질 가능성이 제기된다. 납세자들의 불만은 실제 보유주택 수보다 명의의 형식에 따라 과세 결과가 달라질 수 있다는 데 집중돼 있다. 이날 오후 2시 기준 법제처 국민참여입법센터 내 종부세법 개정안 입법예고에 총 3207건의 의견이 접수됐다. 이 가운데 공동명의와 관련한 의견은 29건으로 전체의 약 0.9%다. 의견 제출자 A씨는 "부부 공동명의는 공정시장가액비율 80%, 단독명의는 70%를 적용하는데 공동명의를 하지 말라는 것인지 의도를 모르겠다"며 "그냥 세금을 더 걷겠다는 것으로 들린다"고 지적했다. 또 다른 제출자는 B씨는 재산세와 종부세의 기준이 다른 점을 문제삼았다. 그는 "재산세는 이미 부부 공동명의 1주택자에게 1주택 기준을 적용하면서 종부세는 명의가 2인이라는 형식적인 이유로 불이익을 주는 것은 세제 간 엇박자"라며 "집이 두 채가 아니라 실질적으로 한 채인데 부부가 공동명의로 등기했다는 이유로 차별하는 것은 부당하다"고 주장했다. 종부세만 실거주 여부와 명의 구조에 따라 과세 방식이 달라지면서 납세자가 체감하는 제도 간 차이가 커질 수 있다는 지적이 나온다. ◆ 거주냐 비거주냐…같은 집인데 수백만원 차이 명의 방식에 따른 세액 차이도 상당할 것으로 예상된다. 우병탁 신한은행 프리미어 패스파인더 전문위원은 부부가 주택 지분을 각각 50%씩 보유한 것으로 가정해 반포자이 전용 84㎡의 보유세 변화를 분석했다. 세액공제는 적용하지 않았고 2027년 공시가격 상승률은 올해 상승률의 절반 수준으로 가정했다. 분석 결과 반포자이 전용 84㎡ 공동명의자의 보유세는 2026년 1171만원에서 2027년 실거주할 경우 1744만원으로 늘어나는 것으로 추산됐다. 1년 만에 573만원, 48.9% 증가하는 수준이다. 같은 공동명의라도 해당 주택에 거주하지 않을 경우 증가폭은 더 컸다. 비거주 공동명의자의 보유세는 2027년 2183만원으로 계산돼 올해보다 1012만원, 86.4% 급증했다. 같은 주택과 동일한 지분 구조를 유지하더라도 거주 여부에 따라 2027년 세 부담이 439만원 벌어지는 셈이다. 공동명의는 그동안 종부세 부담을 줄일 수 있는 방식으로 활용돼 왔다. 1주택자는 부부가 지분을 나눠 보유하면 각각 공제를 받을 수 있어 공동명의를 선택하는 경우가 적지 않았다. 세법이 바뀌면서 기존에 유리했던 명의 구조가 예상치 못한 세 부담으로 돌아올 수 있다. 이장원 법무법인 리치 세무사는 "1주택 공동명의는 각각 종합부동산세 공제를 받을 수 있어 일반적으로 유리한 편"이라면서도 "세법이 바뀌면 유리하다고 판단해 선택했던 공동명의가 갑자기 불리한 상황을 만들 수 있다"고 설명했다. 주택 수가 늘어나면 명의 구조에 따른 차이는 더 복잡해진다. 이 세무사는 "부부가 각각 주택 한 채씩 온전히 갖고 있으면 각각 1주택자로 세금을 내지만 2채를 50%씩 갖고 있으면 각각 2주택을 갖고 있는 것이 된다"며 "유리하다고 해서 공동명의를 했는데 갑자기 세법을 바꿔버리면 곤란할 수 있다고 말했다" 일각에서는 주택을 취득할 당시의 세제상 유불리를 고려해 결정한 명의 구조가 이후 제도 개편에 따라 다른 결과를 낳는다면 납세자의 예측 가능성이 떨어질 수 있다고 우려가 나온다. 같은 주택을 계속 보유하더라도 거주 여부와 명의 형태, 특례 신청 여부 등에 따라 세 부담이 크게 달라지는 만큼 과세 형평성을 둘러싼 논란이 이어질 것으로 보인다. chulsoofriend@newspim.com 2026-08-11 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동