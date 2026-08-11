[베트남 증시] 자금 유입 둔화에 혼조세…외인 '팔자' 지속

AI 핵심 요약beta
- 11일 베트남 증시가 혼조세를 보였다
- VN지수는 0.19% 하락하고 HNX지수는 상승했다
- 외국인 순매도와 저항선 부담이 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
HNX지수(하노이증권거래소) 290.91(+3.23, +1.12%)
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 11일 베트남 증시는 혼조세를 보였다. 투자자들의 신중한 심리가 지속되며 자금 유입이 부진한 가운데 차익 실현 매물이 출회했다.
호찌민 VN지수는 0.19% 하락한 1,773.41포인트, 하노이 HNX지수는 1.12% 상승한 290.91포인트로 거래를 마쳤다.
2주 연속 반등하며 80포인트 이상 상승했던 VN지수는 1,780포인트 부근에서 강력한 저항에 직면하며, 최근 거래일 동안 상승세 둔화 조짐을 보이고 있다.
분석가들에 따르면, 기술적 지표는 단기 시장 전망이 계속해서 개선될 수 있음을 시사하지만, 유동성은 여전히 핵심적인 요소로 남아 있으며, 현금 흐름 개선이 미흡한 상황에서 지수는 1,780포인트 저항선 부근에서 등락을 반복할 가능성이 높다.
베트남 플러스에 따르면, 이날 VN지수 거래액은 16조 60억 동(약 8,691억 원)으로 전일 대비 10% 감소한 것으로 나타났다.
외국인 투자자들은 7,600억 동 이상의 순매도를 지속했다. 지난주 '반짝' 순매수 이후 다시 본격적인 팔자 공세에 나선 모습이라고 비엣 스톡은 지적했다. TCB(Techcombank), VHM(Vinhomes), FPT(FPT Corporation), VIC(Vingroup Joint Stock Company) 등에 외국인 매도세가 집중됐다.
부동산 부문에서는 HQC(Hoang Quan Consulting-Trading-Service Real Estate Corporation)와 DRH(DRH Holdings JSC) 같은 종목들이 상한가를 경신하며 눈에 띄는 상승세를 보였다. 자본이 중소형주에서 투자 기회를 모색하며 이동하고 있는 추세라는 분석이 나온다.
금융 부문은 유동성 측면에서 계속해서 선두를 유지했다. VIX(VIX Securities Joint Stock Company)가 가장 활발하게 거래된 종목으로 1.79% 상승했고, MBB(Military Commercial Joint Stock Bank)와 SSI(SSI Securities Corporation)는 0.2% 소폭 상승했다. 반면, TCB(Techcombank), SHB(Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank), VPB(Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank) 등은 하락했다.
에너지 부문은 광범위한 조정을 겪었으며, BSR(Petrovietnam Refining And Petrochemical Corporation), PLX(Petrolimex), OIL(PetroVietnam Oil Corporation) 모두 2% 이상 내렸다.
hongwoori84@newspim.com