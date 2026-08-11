통일교 전현직 간부 3명 기소…정치인 132명에 1억8800만원 불법 기부

AI 핵심 요약beta
- 합수본이 11일 통일교 전현직 간부 3명을 불구속 기소했다.
- 통일교 전국 조직으로 정치인 132명에 1억8800만원을 뿌렸다.
- 합수본은 신천지 당원 가입 의혹도 수사 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한학자 총재·정치인 132명은 기소 대상서 제외
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 통일교 전국 조직을 동원해 국회의원 등 정치인 132명에게 약 1억8800만원의 정치자금을 불법 기부한 혐의를 받는 전현직 간부들이 재판에 넘겨졌다.
정교유착 비리 합동수사본부는 윤영호 전 통일교 세계본부장과 송광석 전 세계평화국회의원연합(IAPP) 회장, 이모 전 천주평화연합(UPF) 회장 등 3명을 정치자금법 위반과 업무상횡령 혐의로 불구속 기소했다고 11일 밝혔다. 범행에 일부 가담한 통일교 산하 지구장 등 간부 6명도 같은 혐의로 약식 기소했다.
이들은 2019년 9월부터 지난해 1월까지 전국 통일교 조직을 이용해 정치인 132명에게 총 218차례에 걸쳐 교단 자금 약 1억8800만원을 기부한 혐의를 받고 있다. 합수본은 통일교가 행사에 정치인들을 참여시키고 종교적 영향력을 확대하기 위해 교단 관계자의 개인 명의를 활용해 정치자금을 제공했다고 파악했다.
◆ 24곳 압수수색·금융계좌 480개 추적
합수본은 의혹 규명을 위해 통일교 천정궁 등 24곳을 압수수색하고 금융계좌 약 480개를 추적했다. 사건 관계자 82명도 조사했다.
다만 한학자 통일교 총재와 정원주 전 비서실장에 대해서는 범행에 직접 가담했다는 증거가 충분하지 않다고 판단해 불송치 결정과 기록 반환으로 수사를 마무리했다.
정치자금을 받은 정치인 132명도 계좌로 들어온 후원금이 통일교 측이 특정 목적을 갖고 보낸 돈이라는 사실을 인지하지 못한 것으로 보고 기소 대상에서 제외했다.
◆ 신천지 당원 가입 의혹도 수사
합수본은 올해 6·3 지방선거를 앞두고 일부 수도권 지역 신천지 신도들이 더불어민주당에 가입했다는 의혹도 공직선거법 위반 혐의로 수사하고 있다.
합수본은 지난 3월 신천지 탈퇴 신도를 조사하는 과정에서 2022년 시몬지파 청년회장이 국민의힘과 민주당 당원 가입을 독려했다는 취지의 진술을 확보한 것으로 파악됐다.
합수본은 "통일교와 신천지를 둘러싼 다른 의혹에 대해서도 엄정하고 신속하게 수사를 진행하겠다"고 말했다.
kji01@newspim.com