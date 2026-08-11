펄어비스, 2분기 영업이익 676억원·전년비 74배 급증

AI 핵심 요약beta
- 펄어비스가 2026년 2분기 매출 1926억원, 영업이익 676억원을 냈다.
- 신작 붉은사막 흥행으로 해외 매출 비중이 91%까지 늘었다.
- 연내 DLC와 2027년 상반기 스위치2 버전 출시를 준비했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 펄어비스가 2026년 2분기 매출 1926억원, 영업이익 676억원을 기록했다. 영업이익은 전년 같은 기간 대비 7411% 증가했으며 매출도 247.7% 늘었다.
펄어비스의 실적은 신작 '붉은사막'의 글로벌 흥행이 견인했다. 2분기 해외 매출 비중은 91%였으며 이 중 북미·유럽이 75%를 차지했다. 지식재산권(IP) 별로는 '붉은사막'이 1361억원, '검은사막'이 550억원의 매출을 올렸다.
펄어비스는 '붉은사막'의 성장을 위해 여러 후속 전략을 추진 중이다. DLC(다운로드 콘텐츠)는 연내 출시를 목표로 준비 중이며 닌텐도 스위치 2 버전은 2027년 상반기 출시를 목표로 성능 최적화에 집중하고 있다.
스토리라인 보강과 신규 업데이트 등을 통해 콘텐츠를 확장할 계획이다.
'검은사막' PC는 북미·유럽 서비스 10주년을 맞아 미국에서 '2026 검은사막 하이델 연회'를 개최했다. 신규 클래스 '에이전트'와 '에다니아 파트 2' 지역 확장, 그래픽 기술 업데이트 등을 공개했다. '검은사막' 모바일과 콘솔은 꾸준한 콘텐츠 업데이트를 통해 서비스를 이어가고 있다.
펄어비스는 하반기에도 신규 콘텐츠와 서비스 개선을 지속하며 글로벌 이용자와의 접점을 확대해 나갈 계획이다.
origin@newspim.com