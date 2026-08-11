현대차 노조, 12~18일 부분파업 확대…최대 6시간 생산 차질

AI 핵심 요약beta
- 현대차 노조가 11일 사측 압박 위해 부분파업 확대를 결정했다
- 노조는 12일과 13일 4시간, 14일과 18일 6시간 파업한다
- 교섭 재개 시 파업 유보 가능성 열고 18일 회의 열기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차 노동조합이 임금 및 단체협약 교섭에서 사측을 압박하기 위해 부분파업 수위를 높인다. 오는 12일부터 18일까지 총 나흘에 걸쳐 4~6시간씩 생산라인을 멈춘다.
11일 현대차 노조의 '중앙쟁의대책위원회 지침 5호'에 따르면 노조는 12일과 13일 각각 4시간 부분파업을 실시한다. 1직과 상시1직은 오전 10시50분부터 오후 3시30분까지, 2직은 오후 7시30분부터 다음 날 오전 0시10분까지 파업한다. 상시주간조와 일반직도 각각 4시간 업무를 중단한다.
14일과 18일에는 파업 시간이 6시간으로 늘어난다. 1직과 상시1직은 오전 8시50분부터 오후 3시30분까지, 2직은 오후 5시30분부터 다음 날 오전 0시10분까지 부분파업에 들어간다. 상시주간조는 오전 10시부터 오후 4시40분까지, 일반직은 오전 10시부터 오후 5시까지 파업한다.
노조는 하계휴가 이후 투쟁 동력을 재정비해 사측을 압박하고 요구안 관철에 나선다는 방침이다. 판매·서비스와 남양, 모비스위원회는 각 위원회 실정에 맞춰 파업 시간을 조정한다.
다만 노사는 대화 가능성은 열어뒀다. 노조는 교섭이 재개될 경우 교섭 당일 예정된 파업 일정을 유보하기로 했다. 차기 중앙쟁의대책위원회 회의는 18일 열릴 예정이다.
chanw@newspim.com