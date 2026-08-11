국민통합위 "AI 시대, 세대 간 소통으로 통합"…세대공감 공동선언문 발표

20대~80대 70여 명 참석 'AI로 만나는 청년-원로 대화' 개최

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 대통령직속 국민통합위원회가 11일 20대부터 80대까지 세대를 아우르는 청년-원로 대화의 장을 만들고 '세대공감 공동선언문'을 발표했다.

공동선언문에는 '차이의 인정과 존중', '인간 중심의 인공지능(AI) 기본사회', '대화와 연대를 통한 상생의 미래' 등의 가치가 담겼다.

통합위는 이날 서울 스타트업벤처 캠퍼스에서 국가인공지능전략위원회 후원으로 'AI로 만나는 청년-원로 대화'를 개최했다. 통합위는 "20대부터 80대까지 다양한 세대 70여 명이 참석한 가운데 AI 시대 세대 간 이해와 공감을 넓히는 소통의 장이었다"고 설명했다.

이석연 국민통합위원장이 11일 스타트업벤처 캠퍼스 서울에서 국민통합위원회 주최, 국가인공지능전략위원회 후원으로 열린 'AI로 만나는 청년-원로 대화'에서 환영사를 하고 있다. [사진=국민통합위원회]

이석연 통합위원장은 환영사에서 "오늘 이 자리가 서로 다른 세대가 AI라는 공통의 관심사를 통해 소통하고 공감하며, 세대 간 벽을 허물고 통합의 기반을 마련하는 뜻깊은 출발점이 될 것"이라면서 "지나온 시대를 기억하는 원로의 한 사람이자 청년들과 소통하는 통합위원장으로서, 원로의 지혜와 청년의 감각이 만나 포용과 통합의 AI 시대를 함께 열어가기를 기대한다"고 밝혔다.

이날 행사는 'AI로 잇는 어제와 오늘 : 내일을 향한 세대공감 대화'를 주제로 진행됐다. 1부에서는 청년과 원로 대표 4명이 AI를 통해 바라본 경험과 현실, AI 시대의 가치와 미래를 주제로 발표했다.

김명자 통합위 고문은 대한민국이 세계적인 과학기술국가로 도약하기까지의 변화상과 기성세대의 적응 과정을 공유하고, AI가 가져올 미래의 모습을 제시하며 과거에서 온 지혜를 전했다. 김 고문은 전 카이스트(KAIST) 이사장 출신이다.

신승진 AIPM 대표는 AI와 함께하는 청년의 치열한 일상을 소개하며 AI 시대 청년들이 느끼는 기대와 불안 속에서 갖추어야 할 자세를 제시했다. 신 대표는 AI콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있다.

진대제 국가원로회의 공동의장은 과거 반도체 신화의 주역으로서 축적한 경험과 연륜을 바탕으로 현재의 기술혁명을 진단하며, 미래에도 변하지 않는 가치로서 사람 중심의 AI 사회를 강조했다. 진 공동의장은 노무현 정부에서 정보통신부 장관을 역임했다.

이무근 과학기술정보통신부 청년보좌역은 AI가 가져온 변화에 부합하는 정책을 제안하고, 상생의 내일을 위해 원로와 청년이 함께 대한민국의 미래를 만들어가자는 다짐을 밝혔다.

이석연 국민통합위원장이 11일 스타트업벤처 캠퍼스 서울에서 국민통합위원회 주최, 국가인공지능전략위원회 후원으로 열린 'AI로 만나는 청년-원로 대화'에서 환영사를 하고 있다. [사진=국민통합위원회]

2부에서는 두 세대 대표 간, 그리고 객석과의 세대공감 대화를 통해 AI 시대 세대 간 상생을 위한 지혜와 아이디어를 공유했다. 참석자들은 AI 기술의 빠른 변화 속에서 각 세대가 안고 있는 기대와 불안을 서로 이해하고, AI 시대 지켜야 할 가치, 세대별 필요한 역량, 세대 간 소통과 협력 방안에 대해 경청하고 공감하는 시간을 가졌다.

행사를 마무리하며 참가자들은 AI 시대를 맞아 세대 공동의 다짐을 담은 '세대공감 공동선언문'을 발표했다.

이들은 선언문에서 "청년의 참신한 감각과 혁신, 원로의 풍부한 경험과 지혜는 AI가 대신할 수 없는 소중한 자산"이라며 우리는 서로의 차이를 갈등의 원인이 아니라 배움과 성장의 기회로 삼아 AI 시대를 함께 이끌어갈 동반자가 되겠다"고 약속했다.

아울러 "우리는 AI가 만드는 기회와 혜택을 누구도 소외되지 않고 모든 세대가 함께 누릴 수 있게 포용적인 AI 사회를 만들겠다"며 "우리는 오늘의 만남을 시작으로 세대를 잇는 지속적인 소통과 연대를 이어가며 세대 간 공감과 상생의 미래를 함께 만들겠다"고 했다.

김의영 국가인공지능전략위원회 AI민주주의 분과위원장은 축사에서 "이번 자리가 세대를 잇는 공감과 신뢰의 출발점이 되어, 다가오는 AI 시대에도 누구도 소외되지 않는 포용의 사회를 함께 만들어가는 출발점이 되기를 바란다"고 말했다.

김의영 국가인공지능전략위원회 AI민주주의 분과위원장이 11일 스타트업벤처 캠퍼스 서울에서 국민통합위원회 주최, 국가인공지능전략위원회 후원으로 열린 'AI로 만나는 청년-원로 대화'에서 축사를 하고 있다. [사진=국민통합위원회]

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