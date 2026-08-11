오픈AI, 사이버보안 특화 AI 모델 'GPT-5.6 사이버' 출시

AI 핵심 요약beta
- 오픈AI가 11일 취약점 연구용 GPT-5.6 사이버를 출시했다.
- 이 모델은 보안 테스트와 익스플로잇 검증을 지원하도록 설계됐다.
- 오픈AI는 주요 보안기업과 파트너 프로그램도 확대했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 오픈AI가 취약점 연구와 보안 테스트에 특화된 AI 모델 'GPT-5.6 사이버'를 출시했다.
이 모델은 고급 취약점 연구, 취약점 악용 가능성 검증, 보안 테스트를 지원한다. 오픈AI는 승인된 방어 업무를 수행하는 개인과 조직을 위해 기초 단계와 고급 단계로 나눈 프로그램을 제공한다.
기초 단계는 안전장치를 적용한 모델 기반으로 대부분의 보안팀이 출발점으로 활용하도록 권장된다. 고급 단계는 취약점 연구와 익스플로잇 개발, 레드팀 활동 등 전문적인 보안 업무를 수행하는 조직을 위해 설계됐다. 두 단계 모두 신원 확인, 계정 보안, 모니터링, 법적 준수 확인 등의 통제가 적용된다.
이 모델은 알려진 취약점을 실제 공격 코드로 변환하는 능력을 평가하는 벤치마크에서 오픈AI가 평가한 모델 중 가장 높은 성공률을 기록했다. 고급 사이버보안 과제 완료 평가에서는 전체 요청의 95%를 완료했다.
실제 소프트웨어 취약점 연구에도 활용돼 크롬의 자바스크립트 엔진 V8에서 이전에 알려지지 않은 취약점 2건을 식별했다. 오픈AI는 이를 구글에 보고했고 구글이 수정했다.
오픈AI는 액센추어, 시스코, 클라우드플레어, 크라우드스트라이크, IBM, 팔로알토 네트웍스 등 주요 보안 기업과 함께 파트너 프로그램을 확대한다. 파트너들은 이 모델을 자사의 제품과 관리형 보안 서비스, 고객 프로젝트에 통합할 수 있다.
프로그램은 아마존 베드락의 등록 완료 고객에게 제공되며, 고객은 AWS의 보안 및 거버넌스 환경 내에서 해당 모델을 사용할 수 있다.
origin@newspim.com