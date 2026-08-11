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[인터뷰] 이종필 솔리스 대표 "캐나다서 쌓은 EPC 경험, 미국·반도체로 넓힐 것"

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  • 솔리스가 27일 코스닥 합병상장 예비심사를 신청했다
  • 북미 배터리 공사 실적을 바탕으로 상장에 나섰다
  • 상장 후 반도체 CCSS·SSS 사업을 키운다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한화플러스제5호스팩과 합병 예심 청구
지난해 매출 724억원, 북미 배터리 프로젝트 확대
"코스닥 상장 후 반도체 CCSS·SSS 사업 본격화"

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 반도체·디스플레이 공정용 화학물질 공급장치 업체로 출발한 솔리스가 북미 배터리 공장 프로젝트를 발판으로 코스닥시장 입성에 나섰다. 캐나다에서 축적한 공정 유틸리티 설계·시공 경험을 미국으로 확대하고, 상장 이후에는 반도체용 화학물질·슬러리 공급장치 사업을 본격적으로 키운다는 구상이다.

이종필 솔리스 대표는 최근 뉴스핌과의 인터뷰에서 캐나다 배터리 생산거점에서 쌓은 수행 경험이 미국 시장 진출의 기반이 됐다고 설명했다. 캐나다에서 먼저 레퍼런스를 확보한 뒤 미국 프로젝트를 수주하면서 현지 사업 기반을 넓히기 시작했다는 것이다.

이 대표는 "처음 북미에 진출했을 때는 현지 문화와 규정, 계약 방식을 몰라 시행착오를 겪고 학습 비용도 많이 들었다"며 "이제는 미국 기업과 경쟁하더라도 엔지니어링과 대응 속도, 가격 측면에서 충분히 경쟁할 수 있다는 자신감을 갖게 됐다"고 말했다.

◆ 설계 초기부터 SW·HW 동시 개발…외주 없이 자체 축적

솔리스는 2018년 설립됐다. 반도체·디스플레이 제조공정에서 사용되는 고순도 화학물질을 필요한 장비에 자동으로 공급하는 중앙공급시스템(CCSS)을 기반으로 성장했다. 기계설계와 정밀배관, 밸브·계장, 자동제어 기술을 자체적으로 축적한 엔지니어링 기업이다.

이종필 솔리스 대표. [사진=솔리스]

이 대표는 자동화 프로그램 엔지니어 출신이다. 장비의 하드웨어를 먼저 완성한 뒤 제어 소프트웨어를 붙이는 기존 개발 방식에는 한계가 있다고 보고, 설계 초기부터 기계와 소프트웨어 엔지니어가 함께 참여하는 회사를 만들었다.

그는 "자동화 장비는 소프트웨어가 핵심이지만 기존 업체들은 하드웨어를 먼저 설계하고 소프트웨어를 나중에 붙이는 경우가 많았다"며 "처음부터 소프트웨어와 하드웨어를 같은 선상에서 준비하면 장비 성능과 납기, 유지보수 경쟁력을 높일 수 있다고 판단했다"고 설명했다.

솔리스는 제어 소프트웨어를 외주에 맡기지 않고 내부에서 개발하고 있다. 장비 설계에도 초기부터 3차원 모델링을 적용했다. 회사 측은 소프트웨어와 기계설계를 결합해 고객사의 공정 조건에 맞춰 장비를 최적화하는 것이 기존 장비업체와의 차별점이라고 강조했다.

◆ 국내 2차 벤더의 한계…배터리 공정에서 돌파구 찾아

솔리스가 사업 영역을 배터리로 확대한 배경에는 국내 반도체·디스플레이 시장의 진입 장벽이 있었다.

반도체 생산라인은 장비나 소재의 작은 변화도 수율에 영향을 줄 수 있어 고객사가 기존 협력업체를 쉽게 바꾸지 않는다. 솔리스는 기술과 설계 역량을 갖추고도 기존 1차 벤더 아래에서 실무를 수행하는 2차 벤더 지위에서 벗어나기 어렵다고 판단했다.

여기에 코로나19 확산 이후 반도체·디스플레이 투자가 위축되고 중국 장비시장도 둔화하면서 사업 다변화 필요성이 커졌다. 솔리스가 선택한 시장은 이차전지였다. 배터리 공장에서도 전해액과 공정용 화학물질을 안전하고 정밀하게 공급해야 한다는 점에서 기존 CCSS 기술을 활용할 수 있다고 봤다.

회사는 LG에너지솔루션에 배터리용 공급장치와 설계안을 제안한 뒤 협력사로 등록됐으며, 이후 북미 배터리 생산거점 프로젝트에 참여했다. 처음에는 중앙전해액저장공급시스템(CESS)을 공급했지만, 프로젝트 수행 과정에서 폐NMP 회수·정제설비인 SRP·보일러와 전극공정 원재료 공급용 믹싱유틸리티까지 범위를 넓혔다.

현재 솔리스는 해당 설비들을 설계부터 제작, 설치, 시운전까지 턴키 방식으로 공급하고 있다. 회사는 LG에너지솔루션 협력사 등록 이후 캐나다와 미국 오하이오, 미시간의 대형 배터리 생산거점 프로젝트를 수행했다고 밝혔다.

◆ 캐나다에서 미국으로…"레퍼런스가 입찰 자격"

솔리스는 캐나다 배터리 프로젝트를 북미 사업의 첫 전환점으로 보고 있다. 현지에서 공정 유틸리티 설계와 장비 제작, 협력업체 관리, 설치·시운전을 수행한 경험이 이후 미국 프로젝트 수주로 이어졌다는 설명이다.

이 대표는 "캐나다로 먼저 진출해 실적을 쌓았고, 이후 미국 프로젝트를 수주하면서 미국에서도 레퍼런스를 만들기 시작했다"며 "매출과 수행 실적이 누적되면 더 큰 프로젝트에 참여할 수 있는 자격과 체력이 생긴다"고 말했다.

북미 시장에서 솔리스가 내세우는 경쟁력은 한국과 현지 법인의 역할을 나누는 운영 방식이다. 상세 설계와 제어 소프트웨어 개발, 견적 대응 등은 국내 엔지니어 조직이 맡고, 영업과 현장 설치·관리는 미국과 캐나다 법인 및 현지 협력업체가 담당한다.

LG에너지솔루션 캐나다 '넥스트스타 에너지' 공장 전경. [사진=LG에너지솔루션]

미국 현지 기업만으로 프로젝트를 수행할 때보다 엔지니어링 비용을 낮추면서도 고객사의 설계 변경이나 일정 요청에 빠르게 대응할 수 있다는 것이 회사 측 설명이다. 다만 이 대표는 솔리스가 대형 현지 EPC 업체와 본격적으로 경쟁하려면 매출 규모와 프로젝트 실적을 더 쌓아야 한다고 인정했다.

그는 "기술력과 가격, 대응 속도에서는 경쟁할 수 있다고 보지만 지금까지는 회사의 매출 규모가 작아 대형 프로젝트에 쉽게 들어가기 어려웠다"며 "북미 프로젝트를 차질 없이 수행해 레퍼런스를 쌓는 것이 우선"이라고 말했다.

솔리스는 미국 오하이오와 애리조나에 사업 거점을 마련하고 현지 인력을 확충하고 있다. 캐나다 법인과 국내 엔지니어도 현장 프로젝트에 함께 참여하는 방식으로 사업을 운영하고 있다.

◆ 계약 전 업무 범위 세분화…일정·자재·비용 ERP로 통합 관리

솔리스는 북미 현장에서 겪은 인력·계약 관리 문제를 해결하기 위해 공사관리용 전사적자원관리시스템(ERP)을 자체 개발했다.

미국과 캐나다의 배터리 공장은 현지 노조 인력을 중심으로 공사가 진행된다. 국내 기업은 직접 시공보다 엔지니어링과 현장 감독을 담당하고, 실제 작업은 현지 협력업체와 노조 인력에 맡기는 경우가 많다. 이 과정에서 작업 범위와 추가 비용, 근로시간을 둘러싼 분쟁이 발생할 수 있다.

솔리스는 계약 전에 업무 범위를 세부 작업 단위로 나누고, 자체 ERP를 통해 프로젝트 일정과 구매, 자재, 인력, 문서, 비용을 통합 관리하고 있다. 협력업체 인력의 출퇴근 기록에는 위성항법장치(GPS) 정보를 적용하며, 현장 사진과 자재 위치, 공정 진행 상황도 시스템에 남긴다.

고객사 담당자가 전용 계정으로 접속해 공정률과 문서를 확인할 수 있도록 하고, 구매 요청부터 복수 업체 견적, 발주·입고·청구서 대조까지 시스템에서 관리하는 구조다. 회사는 현장 비용과 인건비도 프로젝트별로 추적하고 있다.

이 대표는 "북미에서 인력의 근로시간이나 업무 범위를 두고 문제가 발생하면 이를 수행업체가 입증해야 하는 경우가 있다"며 "기록을 남기지 않으면 분쟁에 대응하기 어려워 자체 시스템을 만들었다"고 말했다.

현재 ERP는 솔리스의 북미 프로젝트 내부 관리에 사용되고 있다. 외부 업체들이 사용 의사를 나타냈지만, 회사는 우선 현장 적용을 통해 기능을 고도화한 뒤 별도 사업화 가능성을 검토한다는 입장이다.

◆ 스팩 1주당 0.1792597주 합병…조달 자금 인력·기술개발 투입

북미 배터리 프로젝트 확대는 실적 증가로 이어졌다. 회사가 제출한 자료에 따르면 솔리스는 2025년 연결기준 매출액 724억원, 영업이익 68억원, 당기순이익 59억원을 기록했다.

솔리스는 지난달 27일 한화플러스제5호기업인수목적과의 합병상장을 위한 상장예비심사신청서를 한국거래소 코스닥시장본부에 제출했다.

합병은 솔리스가 존속법인으로 남고 한화플러스제5호스팩이 소멸하는 흡수합병 방식이다. 합병비율은 한화플러스제5호스팩 1주당 솔리스 보통주 0.1792597주이며, 솔리스의 합병가액은 주당 1만1157원이다. 향후 거래소 예비심사와 양사 주주총회 승인 등을 거쳐 코스닥 상장을 추진한다.

솔리스가 스팩합병을 통해 조달한 자금은 핵심 엔지니어 채용과 반도체·이차전지 공정 유틸리티 기술개발, 북미·유럽 현지 사업 확대 등에 투입할 예정이다.

솔리스 로고. [사진=솔리스]

회사는 상장을 외형 확대의 종착점이 아니라 사업구조를 다변화하는 출발점으로 보고 있다. 배터리 공장 EPC는 프로젝트별 매출 규모가 큰 대신 고객사의 투자 일정에 따라 실적 변동성이 커질 수 있기 때문이다.

현재 북미 배터리 사업이 LG에너지솔루션 관련 프로젝트에 집중돼 있다는 점도 풀어야 할 과제다. 이 대표는 당분간 주요 고객 프로젝트에 역량을 집중해 수행 실적을 쌓은 뒤 다른 고객과 산업으로 수주 범위를 넓히겠다는 전략을 제시했다.

◆ 대용량 슬러리 공급장치 특허 보유…CCSS와 함께 SSS 육성

상장 이후 솔리스가 다시 힘을 싣는 분야는 반도체다. 기존 고순도 화학물질 중앙공급시스템인 CCSS와 함께 화학기계연마(CMP) 공정용 슬러리공급시스템(SSS)을 차세대 성장사업으로 육성할 계획이다.

CMP는 반도체 웨이퍼 표면을 평탄하게 만드는 공정이다. 회로가 미세해지고 적층 구조가 복잡해질수록 연마재인 슬러리를 일정한 농도와 압력으로 공급하는 장치의 중요성이 커진다.

솔리스는 대용량 슬러리 공급장치 관련 특허를 보유하고 있다. 인공지능(AI) 반도체와 고대역폭메모리(HBM) 시장 확대에 맞춰 슬러리 저장·혼합·공급 기술과 정밀 유량·압력 제어 역량을 고도화한다는 계획이다.

이 대표는 국내 반도체 시장에서 당장 기존 1차 벤더와 정면으로 경쟁하기보다 북미 배터리 사업을 통해 확보한 자본과 엔지니어링 역량을 기반으로 단계적으로 시장에 진입하겠다는 구상을 밝혔다.

그는 "반도체·디스플레이 사업을 내려놓은 것이 아니라 우리가 가진 기술을 계속 활용하고 있다"며 "북미 EPC 사업으로 회사 규모와 체력을 갖춘 뒤에는 반도체 시장에서도 1차 벤더로 경쟁할 수 있는 기반이 생길 것"이라고 말했다.

이어 "상장을 계기로 북미 이차전지 사업을 강화하는 동시에 반도체 CCSS와 SSS 사업을 본격화해 글로벌 공정 유틸리티 전문기업으로 도약하겠다"고 강조했다. 

dconnect@newspim.com

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부부 '공동명의 절세'도 옛말? [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 부부 공동명의 1주택자의 종합부동산세 셈법이 세제개편을 계기로 한층 복잡해지고 있다. 그동안 절세 수단으로 활용돼 온 공동명의가 제도 변화에 따라 오히려 불리하게 작용할 수 있다는 분석이 나오면서, 주택 보유 형태에 따른 세 부담을 다시 따져봐야 한다는 목소리가 커지고 있다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] ◆ 명의 따라 달라지는 종부세…입법예고에 반발 11일 부동산 업계에 따르면 세제개편안으로 공동명의 1주택자의 종부세 계산법이 달라지면서 명의 형태와 실제 거주 여부에 따른 세 부담 격차를 둘러싼 논란이 커지고 있다. 같은 한 채를 보유하더라도 단독명의인지 공동명의인지, 공동명의 특례를 선택하는지에 따라 공제액과 세액이 달라져서다. 기존에 절세를 위해 선택했던 명의 구조가 세법 변화에 따라 불리해질 수 있다는 우려도 나온다. 이번 세제개편안은 주택 수 중심이던 종부세 체계를 주택가격과 실제 거주 여부 중심으로 바꾸는 데 초점을 맞췄다. 실거주 1세대 1주택자의 기본공제는 현행 12억원에서 14억원으로 높이는 반면 비거주 1주택자는 9억원을 적용한다. 1주택자의 공정시장가액비율은 70%가 적용된다. 부부 공동명의 1주택자는 지분별로 각각 종부세를 내는 방식과 부부 중 한 명을 1세대 1주택자로 간주하는 공동명의 1주택 특례 가운데 유리한 방법을 선택할 수 있다. 특례를 택하면 단독명의 1주택자와 마찬가지로 실거주 여부에 따라 14억원 또는 9억원의 기본공제를 적용받는다. 반대의 경우 부부가 각자 보유 지분에 대해 별도의 납세자가 돼 종부세를 계산한다. 결국 실제로는 같은 집 한 채를 보유하고 있어도 명의와 특례 선택에 따라 적용되는 공제 구조에 차이가 있다. 비거주 1주택자의 기본공제가 9억원으로 낮아지면서 공동명의 일반과세가 더 유리해지는 사례가 나타날 수 있다. 공동명의자가 1세대 1주택자와 다른 과세체계에 놓이면 오히려 불리해질 가능성이 제기된다. 납세자들의 불만은 실제 보유주택 수보다 명의의 형식에 따라 과세 결과가 달라질 수 있다는 데 집중돼 있다. 이날 오후 2시 기준 법제처 국민참여입법센터 내 종부세법 개정안 입법예고에 총 3207건의 의견이 접수됐다. 이 가운데 공동명의와 관련한 의견은 29건으로 전체의 약 0.9%다. 의견 제출자 A씨는 "부부 공동명의는 공정시장가액비율 80%, 단독명의는 70%를 적용하는데 공동명의를 하지 말라는 것인지 의도를 모르겠다"며 "그냥 세금을 더 걷겠다는 것으로 들린다"고 지적했다. 또 다른 제출자는 B씨는 재산세와 종부세의 기준이 다른 점을 문제삼았다. 그는 "재산세는 이미 부부 공동명의 1주택자에게 1주택 기준을 적용하면서 종부세는 명의가 2인이라는 형식적인 이유로 불이익을 주는 것은 세제 간 엇박자"라며 "집이 두 채가 아니라 실질적으로 한 채인데 부부가 공동명의로 등기했다는 이유로 차별하는 것은 부당하다"고 주장했다. 종부세만 실거주 여부와 명의 구조에 따라 과세 방식이 달라지면서 납세자가 체감하는 제도 간 차이가 커질 수 있다는 지적이 나온다. ◆ 거주냐 비거주냐…같은 집인데 수백만원 차이 명의 방식에 따른 세액 차이도 상당할 것으로 예상된다. 우병탁 신한은행 프리미어 패스파인더 전문위원은 부부가 주택 지분을 각각 50%씩 보유한 것으로 가정해 반포자이 전용 84㎡의 보유세 변화를 분석했다. 세액공제는 적용하지 않았고 2027년 공시가격 상승률은 올해 상승률의 절반 수준으로 가정했다. 분석 결과 반포자이 전용 84㎡ 공동명의자의 보유세는 2026년 1171만원에서 2027년 실거주할 경우 1744만원으로 늘어나는 것으로 추산됐다. 1년 만에 573만원, 48.9% 증가하는 수준이다. 같은 공동명의라도 해당 주택에 거주하지 않을 경우 증가폭은 더 컸다. 비거주 공동명의자의 보유세는 2027년 2183만원으로 계산돼 올해보다 1012만원, 86.4% 급증했다. 같은 주택과 동일한 지분 구조를 유지하더라도 거주 여부에 따라 2027년 세 부담이 439만원 벌어지는 셈이다. 공동명의는 그동안 종부세 부담을 줄일 수 있는 방식으로 활용돼 왔다. 1주택자는 부부가 지분을 나눠 보유하면 각각 공제를 받을 수 있어 공동명의를 선택하는 경우가 적지 않았다. 세법이 바뀌면서 기존에 유리했던 명의 구조가 예상치 못한 세 부담으로 돌아올 수 있다. 이장원 법무법인 리치 세무사는 "1주택 공동명의는 각각 종합부동산세 공제를 받을 수 있어 일반적으로 유리한 편"이라면서도 "세법이 바뀌면 유리하다고 판단해 선택했던 공동명의가 갑자기 불리한 상황을 만들 수 있다"고 설명했다. 주택 수가 늘어나면 명의 구조에 따른 차이는 더 복잡해진다. 이 세무사는 "부부가 각각 주택 한 채씩 온전히 갖고 있으면 각각 1주택자로 세금을 내지만 2채를 50%씩 갖고 있으면 각각 2주택을 갖고 있는 것이 된다"며 "유리하다고 해서 공동명의를 했는데 갑자기 세법을 바꿔버리면 곤란할 수 있다고 말했다" 일각에서는 주택을 취득할 당시의 세제상 유불리를 고려해 결정한 명의 구조가 이후 제도 개편에 따라 다른 결과를 낳는다면 납세자의 예측 가능성이 떨어질 수 있다고 우려가 나온다. 같은 주택을 계속 보유하더라도 거주 여부와 명의 형태, 특례 신청 여부 등에 따라 세 부담이 크게 달라지는 만큼 과세 형평성을 둘러싼 논란이 이어질 것으로 보인다. chulsoofriend@newspim.com 2026-08-11 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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