동양생명, 우리금융 완전자회사 편입…17년 만에 상장폐지

AI 핵심 요약beta
- 동양생명이 11일 우리금융지주와 주식교환을 마쳤다.
- 동양생명은 우리금융그룹 완전자회사로 편입됐다.
- 이달 말 상장폐지돼 17년 만에 상장사 지위를 내려놓는다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 동양생명이 우리금융지주와의 포괄적 주식교환을 마무리하고 우리금융그룹의 완전자회사로 편입됐다.
동양생명은 지난 4월 우리금융지주와 포괄적 주식교환 계약을 체결한 이후 관계당국 승인과 주주총회 의결을 거쳐 11일 주식교환 절차를 완료했다고 밝혔다.
이에 따라 동양생명은 2009년 유가증권시장 상장 이후 약 17년 만에 상장사 지위를 내려놓게 된다. 이달 말 상장폐지될 예정이다.
동양생명은 완전자회사 편입으로 지배구조와 의사결정 체계가 단순해져 경영전략을 보다 신속하게 추진할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 중복 상장 해소에 따른 관리 비용 절감 효과도 예상된다.
우리금융그룹 계열사와의 협업도 본격화한다. 은행·카드·증권 등 그룹 계열사의 인적·물적 자원을 활용해 신규 사업을 검토하고, 고객 기반 확대와 상품·서비스 경쟁력 강화에 나설 계획이다.
성대규 동양생명 대표이사는 "우리금융그룹의 종합금융 경쟁력과 동양생명의 보험 전문성을 결합해 새로운 성장 동력을 확보하겠다"며 "고객에게 더 큰 가치를 제공하는 우리금융그룹의 핵심 계열사로 자리매김하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com