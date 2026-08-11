[내일날씨] 아침 '선선'·한낮 '무더위'…낮 최고 33도

AI 핵심 요약beta
- 12일 전국이 대체로 맑고 일부 지역에 비가 내리겠다.
- 아침 최저 17~24도, 낮 최고 26~33도로 무덥겠다.
- 미세먼지는 좋음 수준이고 바다 물결은 높겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 수요일인 12일은 아침 최저기온이 20도 안팎까지 내려가 선선하다가 한낮에는 기온이 33까지 오르는 무더위가 계속되겠다. 강원동해안과 산지, 경북동해안에는 비가 내리는 곳이 있겠다.
11일 기상청에 따르면 오는 12일 전국이 대체로 맑은 가운데 강원영동 지역은 흐린 날씨를 보이겠다. 강원동해안·산지에는 오전부터, 경북동해안·북동산지에는 밤부터 비가 내리겠다.
오는 12~13일 예상 강수량은 강원동해안·산지와 경북북부동해안·북동산지 20~60㎜, 경북남부동해안 10~40㎜다.
아침 최저기온은 17~24도로 예상된다. ▲서울 23도 ▲인천 22도 ▲수원 21도 ▲춘천 18도 ▲강릉 21도 ▲청주 20도 ▲대전 20도 ▲전주 24도 ▲광주 21도 ▲대구 20도 ▲부산 22도 ▲울산 22도 ▲제주 24도다.
낮 최고기온은 26~33도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 33도 ▲수원 32도 ▲춘천 30도 ▲강릉 26도 ▲청주 32도 ▲대전 31도 ▲전주 33도 ▲광주 33도 ▲대구 31도 ▲부산 31도 ▲울산 30도 ▲제주 30도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~1.0m, 남해 앞바다에서 0.5~2.0m, 동해 앞바다에서 0.5~3.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com