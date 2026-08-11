경북도의회 의장단, 폭염·가뭄 대책 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 경북도의회가 11일 경주 덕동댐 가뭄 대응을 점검했다
- 김희수 의장은 저수량 급감에 추가 준설 검토를 주문했다
- 도의회는 폭염·가뭄 피해 현장 점검을 이어가기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 남부권을 중심으로 가뭄 현상이 심화되면서 농업·생활용수 확보에 비상이 걸린 가운데 경북도의회가 가뭄 현장을 찾아 대응 상황을 점검하고 용수 조기 공급 방안을 모색했다.
11일 경북도의회에 따르면 김희수 도의장과 의장단은 11일 경주시 소재 덕동댐을 찾아 가뭄 대응 상황을 점검했다.
김 의장 등 의장단은 이날 전반적인 폭염·가뭄 피해 현황과 대책을 살펴보고 이어 관계 기관으로부터 덕동댐 용수 공급 현황과 가뭄 대응 상황 설명을 청취했다. 또 현장을 둘러보며 안정적인 용수 확보를 위한 대응 상황을 점검했다.
덕동댐은 총저수량 3270만㎥, 유효저수량 2790만㎥ 규모로 경주시가지를 비롯해 불국동과 외동읍 등에 하루 5만㎥의 생활용수 공급을 위해 지난 1975년 건설된 주요 식수원이다.
김희수 경북도의장은 "평년의 절반에도 미치지 못하는 저수량 상황을 직접 확인하고 가뭄의 심각성을 체감했다"며 "일상화된 여름철 가뭄과 폭염 등 이상 기후에 대비하기 위한 다각적인 대책과 지원 방안을 강구해 나가겠다"고 말했다.
특히 김 의장은 지난주 마무리된 준설 작업과 관련해 "장기적인 용수 확보와 수질 개선은 물론 재해 예방 기능까지 기대할 수 있는 만큼 당분간 가뭄이 지속될 경우 추가적인 준설 작업의 필요성도 적극적으로 검토할 것"을 주문했다.
또 김 의장은 포항과 영덕 지역의 경우 연안 수온 상승에 따른 양식장 고수온 피해가 심각한 만큼 가뭄·폭염 대응과 함께 고수온에 취약한 어종에 대한 수산 연구 부서의 집중적인 연구와 지원책 마련을 요청했다.
현장을 찾은 도의원들은 "기후 변화로 폭염과 가뭄, 고수온 등 이상 기후가 반복되고 있는 만큼 현장의 피해 상황을 면밀히 살피고 실효성 있는 대응책을 마련하는 것이 중요하다"고 강조하고 "경북도의회도 지역의 어려움을 직접 살피고 필요한 지원이 적기에 이뤄질 수 있도록 현장 중심의 의정 활동을 강화해 나가겠다"고 했다.
경북도의회는 앞으로도 폭염과 가뭄을 비롯한 이상 기후로 인한 피해 현장을 지속적으로 점검하고 도민들의 생활 안정과 지역의 피해 최소화를 위한 현장 중심의 의정 활동을 이어갈 계획이다.
nulcheon@newspim.com