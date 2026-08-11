李대통령 "소방관은 국민들의 영웅…정부가 든든하게 지킬 것"

국내 최초 소방전문병원 '국립소방병원' 개원

병원 시찰하며 환자·의료진 만나 격려도

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 11일 국내 최초의 소방전문병원인 국립소방병원 개원을 축하하며 "비록 오랜 시간이 걸렸지만 마침내 개원하는 이곳 국립소방병원이 어느 곳보다 소방공무원을 가장 깊이 이해하고 치료하는 든든한 안식처가 되기를 바란다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 충청북도 음성군에 위치한 국립소방병원 개원식에 참석해 "국가의 제1 책무는 바로 국민의 생명과 안전을 지키는 것"이라며 "이 위대한 과업을 재난 현장에서 온몸으로 감수해 내고 있는 분들이 있다. 바로 소방공무원들"이라면서 이같이 말했다.

국립소방병원은 각종 재난 현장에서 국민의 생명과 안전을 지키는 소방공무원의 건강을 국가가 책임지고자 설립됐다. 소방공무원의 직무 특성을 반영한 전문적인 진료와 재활을 제공하는 동시에 충북 중부권의 의료공백을 해소하는 역할도 수행한다.

이 대통령은 개원식 기념사에서 "한치 앞이 보이지 않는 불길 속에서, 무너진 건물더미 사이를 헤쳐가며 생명을 구해내는 여러분이야말로 국민들의 영웅"이라며 존경과 감사를 전했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 11일 오후 충청북도 음성군에서 열린 국립소방병원 개원식에서 기념사를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.08.11

이 대통령은 소방공무원들의 짧은 평균 수명, 일반 국민의 수십 배에 달하는 외상 후 스트레스 장애(PTSD)와 우울증 유병률을 언급하며 "그 빛나는 헌신과 희생 위에 개인마다 정신적, 육체적 고통을 감내하는 가슴 아픈 현실이 있다는 것을 잘 안다"고 위로했다.

이 대통령은 특히 "여러분이 위기에 처한 국민을 지킬 때 정부는 또 다른 아픔과 싸우고 있는 여러분을 든든하게 지켜드리겠다"고 약속했다.

이 대통령은 국립소방병원에 대해 "세계 최고 수준의 임상 역량을 갖춘 서울대학교 병원과 소방의학연구소의 축적된 데이터가 결합해서 여러분의 직무 중 발생하는 각종 질병을 선제적으로 예방할 것"이라며 "치료하는 소방의학의 중심으로 든든하게 자리 잡을 것"이라고 말했다.

그러면서 이 대통령은 "대한민국의 중심인 충북에서 지역 공공의료의 거점 역할 또한 충실히 수행할 것으로 믿고 기대한다"며 "정부는 국립소방병원이 소방의료와 지역공공의료를 동시에 책임지는 국가의 핵심 공공병원으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다해 지원할 것"이라고 약속했다.

◆ 병원 시찰하며 입원 소방관 격려

개원식 이후 이 대통령은 병원 시찰 일정을 이어갔다.

안귀령 청와대 부대변인은 서면브리핑에서 "개원식 이후 이 대통령은 고압산소치료실과 심폐재활검사시스템, 통합재활센터, 영웅쉼터 등 병원 주요 시설을 차례로 둘러보며 소방공무원의 직무 특성을 고려한 맞춤형 진료·재활 체계와 지역 주민을 위한 의료서비스 운영 현황을 점검했다"고 전했다.

첨단 의료장비 구축과 영웅쉼터 조성에는 현대자동차그룹과 KB손해보험이 힘을 보탰다.

고압산소치료실을 먼저 살핀 이 대통령은 "(치료실이) 정말 크다. 일산화탄소 질식 환자가 갈 데가 별로 없는데 여기로 오면 되겠다"고 말했다.

이어 심폐재활검사시스템실에 방문한 이 대통령은 환자로 입원한 소방공무원을 만나 격려했다. 이 대통령은 충북 괴산소방서 소속 김창화 소방관의 등을 두드려주며 "어디서 다쳤나" "전문적으로 치료받을 수 있는 데가 있어서 좋겠다" "몇 년 근무했나" 등을 물어봤다.

이후 통합재활센터에서는 현대자동차 그룹이 기증한 보행재활로봇 모닝 워크로 치료를 받고 있는 지역 주민을 만나 "열심히 연습해서 빨리 완쾌하길 바란다"고 응원했다.

시찰을 마친 후에는 병원 의료진·직원들과 함께 사진을 찍고 악수를 나눴다.

안 부대변인은 "국립소방병원은 서울대학교병원이 위탁 운영하며 화상센터, 통합재활센터, 정신건강센터, 건강증진센터 등 4대 특성화센터를 중심으로 소방공무원의 건강을 체계적으로 지원한다"며 "동시에 충북 중부권 주민에게 수준 높은 의료서비스를 제공하고, 소방의료와 지역 공공의료를 함께 책임지는 공공병원으로 자리매김해나갈 것"이라고 강조했다.

pcjay@newspim.com