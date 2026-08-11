CJ제일제당, 2분기 영업익 18.4% 감소한 1619억…"제조원가 절감"

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당이 11일 2분기 매출 4조1950억원을 기록했다
- 영업이익은 1619억원으로 전년 대비 18.4% 감소했다
- 만두·햇반 판매 확대에도 비용 부담으로 수익성은 둔화됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ제일제당이 올해 2분기 매출 4조1950억원(전년 동기 대비 10.2% 증가), 영업이익 1619억원(18.4% 감소)을 기록(CJ대한통운 제외)했다고 11일 밝혔다.
자회사 CJ대한통운을 포함한 연결기준으로는 매출 7조3621억원(9.5% 증가), 영업이익 2576억원(18.5% 감소)을 나타냈다.
식품사업부문은 매출 2조8441억원(5.8% 증가), 영업이익 709억원(21.3% 감소)을 기록했다. 해외에서는 만두와 햇반 등 글로벌전략제품(GSP) 판매가 확대됐고, 국내에서는 신제품 출시 성과가 성장세를 뒷받침했다. 다만 내수 부진이 이어지는 가운데 고유가에 따른 비용 부담과 원재료 가격 상승 등으로 수익성은 다소 둔화됐다.
해외 식품사업은 매출 1조5072억원으로 전년 대비 10.1% 늘었다. 만두와 햇반 등 GSP 판매 확대가 성장을 견인한 결과다. 미주는 10% 성장하며 만두와 햇반 중심으로 메인스트림 채널 판매가 두 자릿수 증가율을 보였다. 유럽은 19% 성장했는데, 주력 GSP인 만두·치킨·누들 판매 호조가 이어진 영향이다. 아태지역도 21% 늘며 만두·롤·김 등 상온 및 냉동제품 판매 확대에 힘입어 견조한 실적을 나타냈다. 중국은 만두와 냉동주먹밥 판매 확대로 매출이 5% 증가했다.
국내 식품사업은 매출 1조3369억원으로 1.4% 늘며 전체 매출이 개선됐다. 소재사업은 고환율에 따른 원가 부담과 판가 하락 영향을 받았지만, 건강·기능성(H&W) 기반 신제품 판매 호조가 이를 상쇄했다.
바이오사업부문은 매출 1조3509억원(20.8% 증가), 영업이익 910억원(15.9% 감소)을 기록했다. 알지닌·이소류신 등 스페셜티 아미노산과 라이신 등 주요 제품 판매가 늘며 매출이 큰 폭으로 증가했다. 다만 고수익 제품인 트립토판의 시장 경쟁이 심화하고 전년 고수익 시점 대비 역기저 효과가 작용하면서 수익성은 다소 둔화됐다. 다만 영업이익은 전 분기 대비 855억원 늘며 회복 흐름을 이어갔다.
환율 및 곡물 가격 상승에 따른 외환 거래·파생상품 평가 손실 등 영업외손실이 반영되면서 당기순손실 239억원을 기록했다.
CJ제일제당은 3분기부터 최근 단행한 사업부문 리밸런싱을 바탕으로 사업의 본질과 목적에 맞는 전략 실행력을 높인다는 방침이다. 라이프스타일 식품사업부문은 글로벌 K-푸드 성장세에 맞춰 만두·햇반 등 주력 GSP 판매를 더욱 확대하고, 국내에서는 고수익 카테고리 판매 전략을 통해 수익성 방어에 나설 계획이다. 기술소재 사업부문은 신사업 매출 성장을 지속 추진하고, 핵심소재 사업부문은 우호적인 대외 환경 변화를 활용해 하반기 실적 개선에 속도를 낼 예정이다.
CJ제일제당 관계자는 "만두와 햇반 등 글로벌전략제품을 앞세워 K-푸드 글로벌 신영토 확장을 가속화하고, 바이오 사업 판매 확대와 제조원가·고정비 절감을 통해 수익성 개선에 집중할 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com