GS, 2분기 영업익 1조7174억…GS칼텍스 호실적에 253%↑

AI 핵심 요약beta
- GS가 11일 2분기 GS칼텍스 호조로 실적이 크게 개선했다.
- 매출 7조4131억원, 영업이익 1조7174억원, 순이익 1조1320억원을 기록했다.
- 윤활유 역대 최대 실적 속 석화·발전은 부진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
석화 적자전환·발전 부진…3분기 유가 변동성 주목
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=㈜GS가 올해 2분기 GS칼텍스의 정제마진 개선과 윤활유 사업 호조에 힘입어 큰 폭의 실적 개선을 기록했다.
GS는 올해 2분기 연결 기준 매출 7조4131억원, 영업이익 1조7174억원, 당기순이익 1조1320억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 24.9%, 영업이익은 253.4% 증가했다. 당기순이익은 같은 기간 1180.5% 늘었다.
실적 개선은 GS칼텍스가 주도했다. 국제유가와 석유제품 수출가격 상승에 따라 정제마진이 확대됐고 일시적인 재고효과도 긍정적으로 작용했다는 설명이다.
특히 윤활유 부문은 글로벌 공급 차질 영향으로 역대 최고 실적을 기록했다. GS에너지 자원개발 부문도 유가 상승에 힘입어 영업이익이 증가했다.
반면 석유화학 부문은 나프타 가격 상승에도 제품 가격이 이를 따라가지 못하면서 전분기 대비 적자 전환했다. 발전자회사 역시 계통한계가격(SMP)과 가동률 하락 영향으로 상반기 부진한 실적을 기록했다.
GS 관계자는 "3분기에는 중동 정세에 따른 유가 변동성이 여전히 클 것으로 보이고 일시적인 재고효과도 사라질 것으로 예상된다"며 "이러한 불확실성에 얼마나 유연하게 대응하느냐가 실적에 영향을 미칠 것"이라고 덧붙였다.
heoneykim@newspim.com