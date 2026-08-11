컬리, 폭염 속 냉동배송 품질 논란…"보냉재 오히려 확대" 반박

AI 핵심 요약beta
- 컬리가 11일 폭염 속 배송 품질 논란을 부인했다.
- 일부 소비자는 냉동식품 해동과 포장 젖음을 호소했다.
- 컬리는 보냉재 확대와 포장 강화로 대응하겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
드라이아이스·아이스팩 늘리고 은박 에어캡 적용
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 컬리가 기록적인 폭염 속 신선·냉동식품 배송 품질 논란에 휩싸였다. 온라인 커뮤니티를 중심으로 냉동상품이 녹거나 포장재가 젖었다는 불만이 이어지는 가운데, 컬리는 비용 절감을 위해 보냉재 사용을 줄였다는 주장은 사실이 아니며 오히려 포장 기준을 강화하고 있다고 밝혔다.
11일 유통업계에 따르면 최근 온라인 커뮤니티에는 컬리에서 배송받은 신선·냉동식품의 상태를 문제 삼는 글이 잇따르고 있다. 일부 소비자는 아이스크림이 녹거나 고기가 해동됐고, 배송 박스가 젖어 있었다는 등의 불편을 호소했다.
직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 컬리 직원으로 추정되는 사용자가 비용 절감을 위해 보냉재 사용을 축소했다는 취지의 글을 올리기도 했다. 해당 글은 현재 삭제된 상태다.
컬리는 보냉재를 줄였다는 주장에 대해 전면 부인했다.
컬리는 "최근 직장인 익명 커뮤니티에 게시된 '비용 절감을 위해 보냉제를 축소 사용하고 있다'는 주장은 전혀 사실이 아니다"라며 "기록적인 폭염 속에서도 신선식품의 해동 및 열손상을 방지하기 위해 드라이아이스와 아이스팩 투입량을 기존보다 확대 운영하고 있다"고 말했다.
이어 "특히 냉동 상품의 경우 보냉 효과가 뛰어난 은박 에어캡을 추가 사용하는 등 포장재 기준을 대폭 강화했다"고 설명했다.
컬리는 폭염에 따른 배송 관련 고객 불만이 늘어난 상황도 인지하고 있다고 밝혔다. 회사는 고객의소리(VOC)를 모니터링하며 포장 방식과 배송 과정에 대한 개선 조치를 이어가고 있다는 입장이다.
컬리는 "객관적인 데이터와 테스트에 기반해 포장 방식을 지속적으로 보완하고, 폭염 속에서도 안전하고 신선한 배송이 이루어질 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 전했다.
kji01@newspim.com