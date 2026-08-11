폭염에 지친 몸과 마음, 호텔로 '스파캉스' 떠나볼까

AI 핵심 요약beta
- 특급호텔들이 11일 스파캉스 패키지를 내놨다
- 서울신라호텔은 어번 아일랜드서 체험행사를 열었다
- 웨스틴 조선·반얀트리·소피텔·파크하얏트도 운영했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 폭염이 이어지면서 무더위를 피해 도심 속에서 휴식을 취하려는 수요가 늘고 있다. 이에 특급호텔들이 프리미엄 스파와 투숙을 결합한 '스파캉스(스파+호캉스)' 패키지를 잇따라 선보이며 여름 휴가 고객 잡기에 나섰다.
서울신라호텔은 여름 휴가 시즌을 맞아 야외 수영장 '어번 아일랜드'에서 8월 한 달간 체험형 이벤트를 진행한다. '도심 속 휴식의 섬'을 콘셉트로 샴페인 테이스팅, 어린이 스타일링, 라이브 공연 등 다채로운 프로그램을 마련했다.
프랑스 샴페인 메종 랄리에와 협업한 오감 테이스팅 이벤트는 8월 30일까지 매주 금요일부터 일요일까지 열린다. 여기에 가족 단위 고객을 위한 '알로하 서머 글로우' 프로그램도 운영된다.
여름밤 분위기를 더하는 공연 프로그램 '어번 서머 히트'도 눈길을 끈다. 해외 비치클럽을 연상시키는 무대에서 평일에는 DJ와 악기 연주자로 구성된 2인조가, 주말에는 DJ·보컬·색소폰·드럼으로 구성된 4인조 팀이 공연한다.
객실과 스파를 결합한 패키지도 인기다.
웨스틴 조선 서울은 비건 헤어케어 브랜드 아베다와 손잡고 두피·바디케어 중심의 객실 패키지 '헤렌디 시그니처'를 12월 15일까지 판매한다. 이용권은 2027년 3월 31일까지 호텔 3층 웰니스 시설 '시티 애슬레틱 클럽'에서 사용할 수 있으며, 아베다 본사 교육을 이수한 테라피스트의 관리를 받을 수 있다. 최소 2박 이상 투숙객을 대상으로 하며, 디럭스·이그제큐티브 객실은 3박 이상 투숙 시 두피와 데콜테를 관리하는 30분짜리 테라피 1회와 샴푸·컨디셔너 각 200밀리리터로 구성된 스칼프 솔루션 기프트를 제공한다.
반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 '반얀트리 웰빙 생추어리' 패키지를 통해 릴랙세이션 풀이 마련된 객실 1박과 반얀트리 스파의 시그니처 트리트먼트를 함께 선보인다. 기계 대신 사람의 손길만을 사용하는 것을 원칙으로, 천연 허브 등 자연 유래 성분을 활용한 치유 요법을 총 11개의 프라이빗 트리트먼트 룸에서 제공한다.
소피텔 앰배서더 서울은 '뷰티 오브 프렌치 마인드' 스파 패키지를 준비했다. 석촌호수 전망의 럭셔리 레이크 또는 매니피크, 프레스티지 스위트 객실 1박에 프랑스에서 테크닉을 전수받은 테라피스트의 60분 스파 트리트먼트 2인 이용권, 오후 1시 얼리 체크인과 레이트 체크아웃이 포함된다.
파크 하얏트 부산은 '베드 앤 스파 앳 더 파크' 패키지를 운영한다. 객실 휴식과 함께 오셀라스 스파의 60분 바디 테라피, 레스토랑 조식, 실내 수영장, 피트니스 센터, 사우나 이용 혜택이 포함된다. 광안대교가 내려다보이는 오셀라스 스파는 자연에서 영감을 받은 테라피 프로그램이다.
fineview@newspim.com