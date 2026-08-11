브리지스톤, 타이어 4본 구매 시 'E6 트레드라인' 골프공 제공

AI 핵심 요약beta
- 브리지스톤 타이어 세일즈 코리아가 11일 프리미엄 타이어 프로모션을 시작했다.
- 9월 30일까지 3종 타이어 4본 구매 고객에 골프공 1더즌을 준다.
- 사은품은 E6 트레드라인이며 재고 소진 시 조기 종료될 수 있다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 브리지스톤 타이어 세일즈 코리아가 프리미엄 타이어 구매 고객을 대상으로 골프공 증정 프로모션을 진행한다.
브리지스톤 타이어는 오는 9월 30일까지 포텐자 스포츠 AS, 투란자 EV, 듀얼러 HP 스포츠 AS 등 프리미엄 타이어 3종을 대상으로 특별 프로모션을 실시한다고 11일 밝혔다.
대상 제품 4본을 구매한 고객에게는 브리지스톤의 'E6 트레드라인' 골프공 1더즌을 증정한다. 사은품은 한정 수량으로 마련돼 재고 소진 시 프로모션이 조기 종료될 수 있다.
E6 트레드라인은 브리지스톤 듀얼러 A/T Ascent 타이어의 트레드 패턴에서 영감을 받은 360도 얼라인 기술을 적용한 골프공이다. 퍼팅과 샷 정렬을 돕는 디자인과 볼 스피드, 비거리, 비행 안정성을 특징으로 한다.
김주완 브리지스톤 타이어 세일즈 코리아 영업이사는 "프리미엄 타이어의 성능과 브랜드 기술력을 보다 가까이에서 경험할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"고 말했다.
chanw@newspim.com