청년·종교계·탈북민, 원코리아 실현 범국민 결의

AI 핵심 요약beta
- 광복 81주년인 11일 국회서 원코리아 대회 열렸다
- 참석자 500여명은 두 국가론에 우려를 표했다
- 자유민주적 평화통일 위한 국민연대 실천을 다짐했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 광복 81주년을 맞아 시민사회, 종교계, 실향민, 탈북민, 청년, 정계, 학계 등 각계 인사 500여 명이 참석한 가운데 자유민주적 평화통일과 '원코리아(One Korea)' 실현을 위한 국민적 연대와 실천 의지를 다지는 행사가 열렸다.
'Two Korea NO! One Korea YES! '를 슬로건으로 내건 '광복81 원코리아 통일전진대회'는 11일 국회의원회관 대회의실에서 진행됐다. 참석자들은 최근 제기되는 '두 국가론'이 분단을 고착화할 수 있다는 우려를 표하며, 대한민국 헌법이 지향하는 자유민주적 평화통일의 내용를 재확인하고 국민적 공감대를 바탕으로 통일 비전을 만들어가야 한다고 강조했다.
송석준 국회 외교통일위원장은 환영사에서 "대한민국 헌법은 자유민주적 기본질서에 입각한 평화통일을 분명히 지향하고 있다"며 "북한의 핵 위협과 국제 정세가 엄중한 상황에서 분단 현실을 외면하거나 착각해서는 안 된다"고 말했다. 송 위원장은 "대한민국 헌법이 지향하는 통일 정신이 흔들려서는 안 된다"며 이번 대회가 평화통일 방향을 모색하는 계기가 되기를 기대한다고 밝혔다.
장만순 일천만이산가족위원회 위원장은 "김정은 정권은 대한민국을 적대국가로 규정하고 통일을 포기했는데, 우리 사회 일각에서는 오히려 두 국가론을 수용하는 듯한 논의가 이어지고 있다"고 우려했다.
장 위원장은 대한민국 헌법이 한반도 전체를 영토로 규정하고 평화적 통일정책 추진을 명시하고 있음을 언급하며, 북한을 별개의 국가로 인정하는 것은 헌법과 충돌할 뿐 아니라 실향민과 탈북민의 정체성과 권리에도 영향을 미칠 수 있다고 지적했다. 그는 "진정한 평화는 북한 주민의 자유와 인권 회복에서 시작된다"며 북한 주민에게 자유의 내용를 전하는 범국민운동이 필요하다고 강조했다.
정대철 대한민국헌정회 회장은 민주주의 성숙과 함께 한반도 평화통일을 이루는 것이 대한민국의 시대적 소명이며, 민족의 미래와 국가 경쟁력, 지속가능한 발전, 전쟁 방지를 위해 통일 준비는 반드시 필요한 국가적 과제라고 말했다. 백승주 원코리아범국민연대 고문은 현재 한반도 통일 환경이 엄중하다며, 국가 지도자들이 자유민주주의와 통일에 대한 분명한 철학과 의지를 갖고 미래를 준비해야 한다고 강조했다.
태영호 전 국회의원은 기조연설에서 북한이 통일을 헌법과 정책에서 삭제하며 적대적 두 국가론을 공식화한 반면, 우리 사회에서는 평화적 두 국가론까지 거론되고 있다며 이는 한반도의 영구분단으로 이어질 수 있다고 우려했다.
행사에서는 한반도 통일의 '엔드게임'을 준비하기 위한 구체적인 실천 방안도 제안됐다. 서인택 통일을실천하는사람들 상임대표는 통일이 특정 진영이나 정치세력의 전유물이 아니라 모두가 함께 준비해야 할 시대적 과제라며, 국민이 공감할 수 있는 분명한 비전이 중요하다고 강조했다.
이후 강규리(2023년 동해 목선 귀순 탈북민), 장학일 공감예수마을교회 목사, 응천 대한불교호국종 총무원장, 강철환 북한전략센터 대표, 케네스 배 뉴코리아파운데이션 인터내셔널 대표 등 청년·미래세대, 기독교계, 불교계, 실향민·이산가족, 해외동포, 탈북민을 대표하는 인사들이 차례로 '원코리아 실현 결의'를 발표했다.
이들은 자유민주주의와 인권에 기반한 통일 대한민국을 위해 각계가 함께 국민적 연대를 확장해 나갈 것을 다짐했다. 행사는 남북 출신 청년대표의 결의문 낭독과 참석자들이 함께한 통일 퍼포먼스를 끝으로 마무리됐다.
whitss@newspim.com