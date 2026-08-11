깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (8/11)

AI 핵심 요약beta
- 월가가 11일 엔비디아와 AI 부채 고리를 주목했다
- 인텔은 증자 200억달러 확대와 AI 자금 조달에 나섰다
- 오픈AI·MS 등도 AI 인프라 투자 확장에 속도를 냈다
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 8월11일 제공한 콘텐츠입니다.
엔비디아의 순환금융2.0?…월가로 번지는 AI 부채 고리
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