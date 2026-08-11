KB국민은행, 비수도권 응급의료기관에 1000억 정책금융 지원

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 11일 응급의료기관 융자사업 취급은행으로 선정됐다.
- 오는 13일부터 비수도권 응급의료기관에 1000억 원을 지원한다.
- 응급실 개선·인건비·대환에 쓰이며 저금리로 집행한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 보건복지부 주관 '2026년 응급의료기관 융자사업' 취급은행으로 선정돼 오는 13일부터 비수도권 응급의료기관에 총 1000억 원 규모의 정책금융을 지원한다고 11일 밝혔다.
이번 사업은 비수도권 및 응급의료 취약지역 의료기관의 경영 부담을 줄이고 지역 응급의료 기반을 안정적으로 유지하기 위해 기획됐다. 지원금은 ▲응급실 시설 개선 ▲의료진 인건비 ▲금융기관 차입금 대환 등 의료기관 운영 안정화 용도로 쓰인다.
지원 대상은 보건복지부가 선정한 비수도권 소재 권역응급의료센터, 지역응급의료센터, 지역응급의료기관 등이다. KB국민은행은 전국 영업망을 통해 심사를 거쳐 정책자금을 집행할 계획이다.
융자 한도는 권역응급의료센터 최대 40억원, 지역응급의료센터 최대 20억원, 지역응급의료기관 최대 10억원이다. 대출금리는 연 2% 고정금리이며 응급의료 취약지 소재 기관에는 연 1% 고정금리가 적용된다. 상환 조건은 5년 거치 후 10년 분할상환 방식이다.
KB국민은행은 2015년 메르스 관련 융자사업과 2020년 코로나19 관련 융자사업에 이어 이번 사업에도 취급은행으로 참여하며 의료 분야 정책금융 지원을 이어오고 있다.
KB국민은행 관계자는 "응급의료기관이 안정적인 의료 서비스를 제공할 수 있도록 신속히 금융을 지원하겠다"며 "향후에도 의료 현장에 실질적인 도움이 되는 금융지원을 펼쳐 지역 의료체계 안정에 기여하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com