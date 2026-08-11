신한은행, 녹색기후기금(GCF)과 2억 달러 외환파생거래 체결

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 11일 GCF와 약 2억달러 외환파생거래를 체결했다.
- GCF는 외환헤지 도입으로 환율 변동 위험 관리에 나섰다.
- 양측 협력은 친환경 투자에서 외환 분야로 확대됐다.
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아프리카 친환경 펀드 이어 글로벌 녹색금융 파트너십 강화
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 지난 8월 6일 녹색기후기금(GCF)과 약 2억 달러 규모의 외환파생거래를 체결했다고 11일 밝혔다.
2013년 인천 송도에 사무국을 세우고 출범한 GCF는 개발도상국의 온실가스 감축과 기후변화 대응을 지원하는 UN 산하 국제기구다. 여러 공여국으로부터 다양한 통화로 기여금을 모아 글로벌 친환경 에너지 전환 사업 등에 투자해 왔다.
다만 수령 통화가 다변화되어 있는 만큼, 환율 변동에 따라 기여금의 자산 가치가 변동할 위험에 노출돼 있었다. 이에 GCF는 재원 운용의 안정성을 확보하고 환위험을 관리하고자 외환헤지 프로그램을 도입했으며, 그 일환으로 설립 후 첫 외환파생거래를 추진했다.
신한은행이 이번 거래를 유치하면서 양 기관의 협력 범위는 기존 친환경 프로젝트 투자에서 외환 분야까지 넓어지게 됐다.
앞서 신한은행과 GCF는 글로벌 녹색금융 분야에서 지속해서 협력해 왔다. 대표적으로 지난해 9월 신한은행 런던지점은 아큐먼(Acumen)이 조성한 약 2억 4650만 달러 규모의 아프리카 친환경에너지펀드 'H2R(Hardest-to-Reach Initiative)'에 GCF, 국제금융공사(IFC) 등과 함께 선순위 투자자로 참여했다.
H2R은 전력 공급이 부족한 아프리카 지역에 친환경 에너지를 공급하는 사업에 투자하는 펀드로, 아프리카 17개국 약 7,000만 명에게 전력을 공급하고 약 400만 톤의 이산화탄소 배출을 감축하는 효과가 기대된다.
신한은행 관계자는 "지난해 GCF와 아프리카 친환경에너지 분야에 투자한 데 이어 이번 외환파생거래로 협력 범위를 늘렸다"며 "향후에도 GCF를 비롯한 국제기구, 글로벌 금융기관과의 파트너십을 바탕으로 녹색금융을 활성화하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com