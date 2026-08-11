대신자산신탁, 분당 풍선효 통합재건축 추진위원회와 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 대신자산신탁은 11일 분당 풍선효 통합재건축 MOU를 체결했다.
- 사업지는 분당구 이매동 일원 3개 단지 통합재건축이다.
- 최고 39층 2714세대 규모로 특별정비구역 지정을 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신자산신탁은 11일 '분당 풍선효(풍림·선경·효성) 통합재건축' 추진준비위원회와 통합재건축 사업 추진을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.
대신자산신탁에 따르면 이번 협약을 통해 회사는 사업 초기부터 전문적인 사업관리와 인허가 지원 등으로 안정적이고 신속한 재건축 사업을 지원할 계획이다.
사업지는 성남시 분당구 이매동 140번지 일원으로 풍림·선경·효성 등 3개 아파트 단지를 통합해 재건축한다. 대지면적은 9만9368㎡로 최고 39층, 총 2714세대 규모의 대형 단지로 조성할 계획이다.
해당 구역은 GTX-A와 경강선이 지나는 성남역 초역세권에 있다. 추진준비위원회는 2차 특별정비구역 지정 제안에 성남역 환승센터 부지 공공기여 방안도 담았다. 환승센터와 연계해 업무·R&D·생활SOC 기능을 갖춘 역세권 복합개발에 나선다는 구상이다.
현재 상가를 포함한 토지등소유자 동의율은 90%를 돌파했으며 상가 소유주와도 사업 추진 업무협약을 체결했다. 추진준비위는 높은 주민 동의율과 성남역 환승센터 부지 공공기여 방안 등을 바탕으로 분당 2차 특별정비구역 지정도 추진 중이다.
김송규 대신자산신탁 대표이사는 "90%가 넘는 주민 동의율을 바탕으로 사업 추진을 위한 기반이 마련됐다"며 "성남역 교통 인프라와 우수한 교육·생활 환경을 활용해 특별정비구역 지정 및 재건축 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 전문적인 사업관리 역량을 지원하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com