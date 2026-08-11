애드바이오텍, 신규 이사진 선임

AI 핵심 요약beta
- 애드바이오텍은 11일 주총서 이사 선임안을 가결했다
- 사내이사 2명과 독립이사 2명을 새로 선임했다
- 투자·글로벌·법률·약학 역량을 보강해 사업 확장에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 애드바이오텍은 11일 주주총회를 열고 경영 전문성 강화를 위한 사내·외 이사 선임 안건을 원안대로 가결했다고 밝혔다.
애드바이오텍에 따르면 이날 주주총회에서는 사내이사 2인(황만회·안만수) 및 독립이사 2인(임태혁·장기호) 선임 승인의 건이 최종 의결됐다. 애드바이오텍은 신규 이사진 선임을 통해 투자 및 경영관리 역량을 강화하고 글로벌 경영과 법률 및 약학분야 전문성을 보강한다는 계획이다.
황만회 사내이사는 파라텍 전략기획실장을 거쳐 티에스아이인베스트먼트 대표이사를 역임한 경영인이다. 투자 및 전략기획 분야에서 쌓은 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장전략 수립과 투자 유치, 경영 효율화 등에 기여할 예정이다.
안만수 사내이사는 오성엘에스티 본부장, 다산 베트남 법인장, 한국토프론 대표이사를 역임한 경영 전문가다. 국내외 사업 현장에서 축적한 경영 경험으로 애드바이오텍의 글로벌 사업 확대와 네트워크 강화, 경영 및 운영 프로세스 고도화에 기여할 것으로 관측된다.
임태혁 독립이사는 현재 법무법인 유준에서 파트너 변호사로 활동 중인 법률 전문가로 법제처 국민법제관으로 물류·운송 분야 법제 업무에 참여한 경험도 갖추고 있다. 회사는 임 독립이사의 법률 전문성을 바탕으로 사업 확대 과정에서 발생할 수 있는 법률 리스크에 선제적으로 대응하고 컴플라이언스 및 준법경영 체계를 강화할 방침이다.
장기호 독립이사는 환인제약 연구원, 대학약국 대표이사를 거쳐 현재 정문대학약국 대표이사를 맡고 있다. 제약·약학 분야에서 축적한 경험과 전문성을 바탕으로 애드바이오텍의 바이오·의약 연구개발 및 신규 헬스케어 사업 추진에 전문성을 더할 것으로 회사 측은 기대했다.
애드바이오텍은 기존 면역항체 기술을 기반으로 사업 경쟁력을 강화하는 동시에 디지털 헬스케어를 비롯한 신규 사업 추진에 속도를 낸다는 구상이다. 이사회에 투자·전략기획, 글로벌 경영, 법률, 약학 등 다양한 분야의 전문성을 확보함으로써 사업 다각화와 글로벌 성장동력 발굴을 위한 의사결정 역량도 한층 강화될 것이라는 설명이다.
애드바이오텍 관계자는 "각 분야에서 전문성을 갖춘 인사를 이사회에 영입해 회사의 성장 기반을 더욱 탄탄하게 구축하고자 한다"며 "기존 면역항체 기술 경쟁력을 바탕으로 사업 다각화와 글로벌 시장 확대에 속도를 높여 기업가치를 제고하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com