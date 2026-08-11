송영길 캠프 "정청래, 전직 당대표로 李정부 국정과제 정확히 파악 못해"

AI 핵심 요약beta
- 송영길 후보 측이 11일 정청래 후보를 비판했다.
- 정 후보가 국정과제 수와 1호 과제를 틀렸다고 주장했다.
- 토론 태도도 문제 삼으며 성실한 답변을 요구했다.
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[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 송영길 더불어민주당 당대표 후보 측이 11일 정청래 후보의 정책 이해도와 토론 태도에 대해 비판했다.
송 후보 캠프 대변인단은 이날 논평을 내고, 전날 KBC 광주방송 주최로 열린 당대표 후보 토론회에서 정청래 후보가 보여준 답변 과정에 문제를 제기했다.
대변인단은 논평에서 정 후보가 이재명 정부의 국정과제와 관련된 핵심 질문에 정확히 답변하지 못했다고 주장했다.
토론 당시 송 후보가 '이재명 정부의 국정과제 개수와 제1호 국정과제'를 물었으나, 정 후보가 "내란 청산이 제1호 국정과제라고 생각했다"고 답한 점을 지적한 것이다.
이와 관련해 대변인단은 "이재명 정부의 공식 국정과제는 123개이며, 1호 국정과제는 '5·18 정신의 헌법 전문 수록'"이라며 "전직 당대표로서 정부의 핵심 국정 방향을 정확히 파악하지 못하고 있다"고 직격했다.
또 정 후보의 토론 태도에 대해서도 문제를 삼았다. 송 후보가 재출마 명분을 묻자 정 후보가 질문에 답하는 대신 "왜 나오시냐"고 역질문을 던졌다는 점, 주도권 토론 시간에 질문의 취지와 관련 없는 타 후보(김민석 후보)에 대한 비판을 이어간 점 등을 거론했다.
대변인단은 "토론은 후보자의 자질과 준비 상태를 검증하는 자리"라며 "남은 토론회에서는 당원과 유권자들에게 실망을 주지 않도록 보다 성실하고 신사적인 태도로 임해주기를 기대한다"고 밝혔다.
seo00@newspim.com