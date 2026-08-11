강릉아산병원, 2026년 임금협상 최종 타결...타결급 정액 지급

AI 핵심 요약beta
- 강릉아산병원 노사가 11일 2026년 임금협상을 타결했다.
- 노사는 임금 인상과 정액 타결금 지급에 합의했다.
- 전 직원에게 10만 원 강릉페이를 지급하기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강릉아산병원과 강릉아산병원노동조합이 11일 2026년 임금협상을 최종 타결했다고 밝혔다.
이들은 지난 7월 7일 시작으로 여러 차례 교섭을 통해 임금 인상, 타결금 정액 지급, 전 직원 강릉페이 지급 등을 포함한 합의에 이르렀다.
이번 협상은 구성원 모두가 성과를 함께 체감할 수 있도록 하는 '함께 나누는 임금협상'의 방향성을 제시하며 임금 인상률을 일률적으로 결정하는 방식을 넘어서려는 노력을 보여줬다.
노사는 타결금을 연봉 비율이 아닌 정액으로 지급하기로 합의하해 보상 격차를 줄이고 구성원 간 형평성을 높였다. 이는 "많이 받는 사람이 조금 더 양보하고 상대적으로 어려운 여건의 직원들에게 더 큰 희망을 주자"는 공감대에 기반한 결과다.
또 이들은 지역사회의 상생을 위해 모든 직원에게 10만 원의 강릉페이를 지급하기로 결정했다. 지급 규모는 약 2억 원으로 직원 복지는 물론 지역 내 소비를 촉진해 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.
이은경 강릉아산병원 노동조합위원장은 "병원의 성장이 특정 직군만의 성과가 아니라 모든 직원의 헌신이 만들어낸 결과"라며, "상생과 배려가 조직의 경쟁력을 높인다는 믿음으로 이번 협상에 임했다"고 말했다.
유창식 강릉아산병원장은 "노사가 존중과 신뢰를 바탕으로 대화를 이어온 결과 의미 있는 합의에 이르렀다"며 "조직문화가 더욱 굳건히 자리 잡기를 바란다"고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com