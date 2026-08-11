종합특검, '수호신TF 계엄 준비 의혹' 이진우 前수방사령관 조사

AI 핵심 요약beta
- 종합특검이 11일 이진우 전 수방사령관을 소환 조사했다.
- 이 전 사령관은 수호신 TF가 계엄 준비용이 아니라고 했다.
- 특검은 TF 소집 경위와 계엄 연관성을 추궁했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"계엄 준비 아니다" 혐의 부인
종합특검, 소집 경위 등 추궁 방침
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 '수호신 태스크포스(TF) 의혹'과 관련해 이진우 전 육군 수도방위사령관을 11일 소환해 조사하고 있다.
이 전 사령관은 이날 오전 10시께 경기 과천 종합특검 사무실에 출석해 '계엄 준비 목적으로 수호신 TF를 기획했느냐'는 질문에 "전혀 아니다"라며 "성실히 답변하겠다"고 답했다.
이 전 사령관은 지난 2024년 2월 수방사 내부에 대테러 특수임무 담당 부대인 수호신 TF를 만든 뒤, 12·3 비상계엄 당일 국회 내 병력 투입을 지시한 혐의를 받는다.
종합특검은 이 수호신 TF가 실제로는 비상계엄을 준비하기 위한 조직이었을 가능성을 의심하고 있다.
종합특검은 지난 3일 정례브리핑에서 "이 전 사령관이 조직한 수호신 TF가 합동참모본부를 배제한 불법적인 계엄준비의 일환임이 밝혀지고 있다"고 밝힌 바 있다.
이 전 사령관은 계엄 당일 오후, 조성현 전 수방사 제1경비단장(대령)에게 전화해 "수호신 TF를 소집하고 단장은 사령부로 들어와라"고 지시한 것으로 알려졌다.
종합특검은 이날 이 전 사령관을 상대로 수호신 TF를 소집한 경위 등을 추궁할 방침이다.
yek105@newspim.com