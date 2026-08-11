뉴인텍, 자동차용 커패시터 매출 30% 성장…전력용 사업 확대

AI 핵심 요약beta
- 뉴인텍이 11일 상반기 영업이익 흑자전환을 밝혔다.
- 자동차용 커패시터 매출은 전년 동기 대비 30% 늘었다.
- 하반기 전력용 커패시터로 매출처를 넓힐 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 뉴인텍의 올해 상반기 별도 기준 자동차용 커패시터 매출이 전년 동기 대비 약 30% 증가했다. 회사는 하반기 전력용 커패시터 분야의 매출을 확대해 사업 기반을 다변화할 계획이다.
친환경 자동차용 커패시터와 증착필름을 생산하는 뉴인텍은 자동차용 커패시터와 증착필름 매출 증가를 바탕으로 올해 상반기 연결 기준 영업이익이 흑자로 전환했다고 11일 밝혔다.
별도 기준 자동차용 커패시터 매출은 전년 동기보다 약 30% 늘었다. 증착필름 매출도 같은 기간 약 11% 증가했다.
뉴인텍은 하반기 기존 자동차용 커패시터와 증착필름 사업의 매출 확대를 이어가는 한편 전력용 커패시터 매출을 추가한다는 계획이다.
전력용 커패시터 사업에서는 저압·고압·특고압 진상용 커패시터를 공급하고 있다. 적용 분야는 전력시설과 공장, 변압기, 송배전선로, 에너지저장장치(ESS) 등이다.
전력용 커패시터는 전력 설비에서 역률을 보정하고 전력 품질과 효율을 개선하는 데 사용된다.
뉴인텍은 기존 거래처를 중심으로 신규 프로젝트 참여와 입찰을 진행하고 있다. 일부 프로젝트에서는 현재 매출이 발생하고 있으며 추가 신규 프로젝트는 4분기부터 순차적으로 실적에 반영될 것으로 회사는 기대하고 있다.
회사는 전기차와 하이브리드차 중심의 자동차용 커패시터 사업에 전력시설·산업용 전력전자 분야를 추가해 매출처와 적용 분야를 확대한다는 방침이다.
이를 기반으로 뉴인텍은 2026년 연결 기준 매출 1000억원 달성을 목표로 제시했다.
뉴인텍 관계자는 "상반기 실적 개선은 자동차용 커패시터와 증착필름 매출 증가, 생산효율 개선 노력이 반영된 결과"라며 "하반기에는 전력 인프라·산업용 전력전자 분야로 적용처를 넓혀 실적 안정화와 수익성 개선 흐름을 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com