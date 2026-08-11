삼척시, AI·IOT기반 어르신 건강관리 서비스 추진...맞춤형 건강관리 확립

AI 핵심 요약beta
- 삼척시보건소가11일어르신건강관리연계를추진했다
- 65세이상대상자건강상태와디지털활용을평가했다
- 올해선별·기반구축후2027년본격시행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시보건소가 노인 인구의 증가에 따른 건강관리 수요에 효과적으로 대응하기 위해 기존의 방문 건강관리사업과 AI·IoT 기반의 어르신 건강관리 서비스 연계를 단계적으로 추진하기로 했다.
11일 삼척시보건소에 따르면 이번 사업은 65세 이상의 방문 건강관리 사업 등록 대상자의 건강 상태와 디지털 기기 활용 가능성, 생활 환경 등을 종합적으로 평가해 대면 또는 AI·IoT 기반의 비대면 건강 관리 서비스를 제공하는 방식이다.
현재 삼척시보건소는 방문 건강관리 대상자에 대한 건강 상태와 디지털 활용 가능 여부를 확인하기 위한 선별 조사와 기초 조사를 실시하고 있으며 이를 바탕으로 맞춤형 건강 관리 방안을 마련하고 있다.
특히 시청각 장애나 거동 불편 등으로 대면 관리가 필수적인 대상자는 기존 방문 건강관리 방식을 지속적으로 지원할 방침이다. 또 디지털 기기 활용이 가능하고 비대면 건강 관리를 희망하는 어르신은 AI·IoT 건강 관리 서비스와 연결할 계획이다.
삼척시보건소는 올해 내로 대상자 선별과 운영 기반을 구축하고 2027년부터 AI·IoT 기반 건강 관리 서비스를 본격적으로 추진해 맞춤형 건강 관리 체계를 확립할 예정이다.
삼척시보건소 관계자는 "대상자의 건강 상태와 생활 환경을 면밀히 살펴, 대면 관리가 필요한 어르신에게는 세심한 방문 건강 관리를 제공하고, 디지털 활용이 가능한 어르신에게는 AI·IoT를 활용한 지속적인 건강 관리를 지원하겠다"며 "2027년 사업 본격 추진을 위해 현재 대상자 선별과 기초 조사에 최선을 다하고 있다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com