코스맥스, 2분기 매출·영업이익 사상최대…美 법인 창사 첫 흑자

AI 핵심 요약beta
- 코스맥스가 11일 2분기 최대 매출과 이익을 냈다
- 미국 법인은 창사 첫 분기 영업흑자를 기록했다
- 한국·중국·동남아 법인도 고른 성장세를 보였다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 최대 화장품 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스가 올 2분기 사상 최대 분기 매출과 영업이익을 동시에 갈아치웠다. 특히 미국 법인이 창사 이래 처음으로 분기 영업이익 흑자전환에 성공하며 눈길을 끌었다.
코스맥스는 지난 2분기 연결 매출이 전년 동기 대비 27% 증가한 7949억원을 기록했다고 11일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시했다. 같은 기간 영업이익은 21% 증가한 737억원으로 역대 최대 분기 실적을 세웠으며, 영업이익률은 9.3%였다.
상반기 누적 연결 매출액은 1조 4769억원, 영업이익은 1268억원으로 각각 전년 동기 대비 22%, 13% 늘었다.
한국법인이 성장을 이끌었다. 매출액은 전년 동기 대비 23% 증가한 5184억원으로 분기 기준 처음 5000억원대를 넘어섰고, 영업이익은 13% 늘어난 564억원이었다. K뷰티 인디브랜드 고객사들이 미국을 넘어 전 세계로 진출지를 넓히는 가운데 기초 화장품 분야 강세와 선케어·겔마스크 수익성 개선 노력이 맞물렸다. 글로벌·유럽 고객사와의 협력 확대로 직수출 매출도 늘었다.
해외 법인도 고른 성장세를 보였다. 중국 법인은 전년 동기 대비 33% 성장한 1974억원을 기록했다. 상하이법인은 색조 고객사 성장에 힘입어 쿠션·파운데이션 등 베이스 메이크업과 블러셔·립 제품군이 실적을 견인했고, 광저우법인은 온라인·수출 채널 다각화로 고른 성장을 나타냈다.
미국 법인은 매출 538억원으로 전년 동기 대비 79% 급성장하며 창사 이래 첫 분기 흑자전환에 성공했다. 코스맥스 미국 법인은 최근 수년간 고정비용 절감 등 경영 효율화와 서부 인디브랜드 고객사 대상 영업망 확대를 추진해왔다. 서부 지역 고객사 매출이 실적에 반영되기 시작한 데 이어, 2분기에는 기존 대형 고객사들의 안정적인 재주문까지 더해지며 매출과 수익성이 동반 개선됐다.
동남아 법인 역시 호실적을 이어갔다. 인도네시아 법인은 편의점·슈퍼마켓 등 기존 MT(Modern Trade) 채널 고객사 실적 회복과 소규모 잡화점 등 GT(General Trade) 채널 신규 고객사 성장에 힘입어 전년 동기 대비 38% 증가한 289억원의 매출을 올렸다. 크림·선케어 등 고수익 카테고리 톱 고객사 매출 회복이 수익성 방어에 기여했고, 말레이시아·싱가포르·인도 등 인접국 수출 채널 매출도 확대되는 추세다.
태국 법인은 주요 고객사의 히트 제품 재주문 증가에 힘입어 전년 동기 대비 8% 성장한 249억원을 기록했다. 대형 고객사 생산량이 본격 확대되는 가운데, OBM(제조업자 브랜드 개발·생산) 부문에서도 다양한 신규 브랜드를 공급하며 매출원을 넓히고 있다.
코스맥스 관계자는 "한국을 비롯한 전 법인이 동반 성장한 가운데, 한국 법인의 분기 5000억원대 돌파와 미국 법인의 창사 첫 영업 흑자전환이라는 역사적 이정표를 연이어 달성할 수 있었다"며 "하반기에도 스킨케어 강세와 글로벌 K뷰티 수요 확대, 신규 고객사 안착 등을 기반으로 글로벌 화장품 ODM 1위의 입지를 더욱 견고히 다져 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com