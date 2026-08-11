엠게임, 무협 방치형 RPG '귀혼키우기' 사전예약 시작

AI 핵심 요약beta
- 엠게임이 11일 무협 방치형 RPG 귀혼키우기 사전예약을 시작했다.
- 귀혼키우기는 원작 귀혼 세계관을 바탕으로 재구성했다.
- 사전예약자에게는 게임 재화와 소환권 등 보상을 지급했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엠게임이 자체 개발한 무협 방치형 RPG '귀혼키우기'의 사전예약을 11일부터 시작했다.
'귀혼키우기'는 온라인 PC게임 '귀혼'의 세계관을 바탕으로 개발했다. 원작의 직업, 무공, 지역, 몬스터 등을 유지하면서 필드 탐험 중심의 플레이를 스테이지 기반의 방치형으로 재구성했다.
메인 스토리는 제자의 배신으로 모든 것을 잃은 전설의 무인 '태화노군'이 다시 성장해 나가는 내용이다. 기억과 무공을 잃은 주인공은 성장 콘텐츠를 통해 힘을 되찾고 중원을 위협하는 음모의 진실을 밝혀나간다.
직업은 6종으로 구성됐다. 정교한 연환검을 펼치는 '검무사', 거대한 도로 적진을 가르는 '도무사', 빠른 신법으로 적의 빈틈을 파고드는 '조자객', 암기를 던져 적을 압박하는 '암기자객', 빙결 무공으로 적의 움직임을 봉쇄하는 '장도사', 화염 무공으로 전장을 휩쓰는 '선도사'가 있다.
사전예약은 구글플레이, 앱스토어, 원스토어에서 휴대폰 번호를 입력해 참여할 수 있다. 각 마켓에서 사전예약 시 홍수정 1000개, 봉인핵 500개, 동료 소환권 40개가 지급된다.
모든 사전예약자에게는 홍수정 1000개, 금전 1만개, 입장권 묶음 1개가 제공되며 공식 커뮤니티 가입 시 장비 강화석 400개를 추가로 받을 수 있다. 보상 아이템은 정식 출시 후 우편함으로 지급되며 12월 31일까지 수령 가능하다.
'귀혼키우기' 총괄 이재창 이사는 "원작의 직업과 무공, 세계관은 그대로 살리면서 플레이 방식은 시간 부담 없이 즐길 수 있도록 새롭게 설계했다"라며 "원작을 기억하는 이용자에게는 반가운 추억을, 처음 접하는 이용자에게는 쉽고 편안한 성장의 재미를 드리는 게임이 될 것"이라고 밝혔다.
origin@newspim.com