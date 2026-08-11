현대제철, DNV와 에너지 운송·저장 강재 공동연구 MOU

AI 핵심 요약beta
- 현대제철은 10일 DNV와 강재·용접기술 협약을 체결했다.
- 에너지 운송·저장용 강재의 평가와 검증을 공동 추진했다.
- 국제 규격에 맞는 인증 기반을 넓혀 경쟁력을 강화한다.
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강재 성능 평가 기술 개발키로
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 현대제철이 선박과 해양플랜트, 에너지 분야의 검사·인증 및 국제 규격 개발을 수행하는 글로벌 선급·인증기관 DNV(Det Norske Veritas)와 손잡고 에너지 운송·저장 분야에 적용되는 강재의 기술 경쟁력 강화에 나선다.
현대제철은 지난 10일 부산에 위치한 DNV 선급사업부 한국 본사에서 DNV와 ꞌ미래 에너지용 강재·용접기술 인증체계 구축 및 공동기술개발 업무협약ꞌ을 체결했다.
이번 협약식에는 현대제철에서 권태우 제품개발센터장 상무와 이동석 응용기술실 실장, DNV Korea Maritime에서 문영환 기술개발지원부 본부장과 김광수 수석검사관 등이 참석해 ▲미래 에너지 운송·저장용 강재의 성능 평가 및 검증 기술 개발 ▲실제 사용 환경을 고려한 시험·평가 기법 확립 ▲용접부 신뢰성 검증 ▲국제 규격에 부합하는 인증 기반 확대 등을 공동 추진하기로 뜻을 모았다.
최근 암모니아와 수소 등 에너지 시장이 커지면서 이를 운송하고 저장하는 선박과 해양플랜트에 적용되는 소재의 안전성과 신뢰성이 더욱 중요해지고 있다.
양사는 이번 협약을 통해 에너지 운송 및 저장에 활용되는 선박·해양플랜트용 강재 공동연구를 추진하기로 했다. 실제 선박 운항과 저장 환경을 고려한 강재 평가 기법을 확립하고, 연구 결과를 바탕으로 기술 표준화와 국제 인증 기반 확대에도 협력할 계획이다.
현대제철은 연구 인프라와 소재 개발·평가 역량을 활용해 강재 및 용접부의 시험·분석을 수행하고, DNV는 국제 규격과 인증 분야의 전문성을 바탕으로 평가 기준 수립과 기술 자문을 지원할 예정이다.
이를 통해 현대제철은 에너지용 강재의 안전성과 신뢰성을 체계적으로 검증하고, 제품 개발부터 성능 평가와 인증까지 이어지는 기술 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
현대제철 관계자는 "DNV와의 헙업을 통해 글로벌 에너지 시장이 요구하는 강재의 성능과 신뢰성을 높이고, 국제 기준에 부합하는 기술 경쟁력을 선제적으로 갖춰 나갈 것"이라고 말했다.
flurry327@newspim.com