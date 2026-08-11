네이버 D2SF, 엔닷라이트에 150억 투자

AI 핵심 요약beta
- 네이버 D2SF가 11일 엔닷라이트에 150억원을 투자했다.
- 엔닷라이트는 3D 데이터 솔루션 트리닉스로 로봇 학습 난제를 풀었다.
- 휴머노이드·대기업에 데이터 공급하며 피지컬 AI 사업을 키웠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버 D2SF가 피지컬 AI 데이터 기업 엔닷라이트에 150억원을 투자했다. 산업은행이 주도한 이번 투자는 2021년 프리시리즈A, 2022년 시리즈A에 이은 세 번째 투자다.
엔닷라이트는 3D 데이터 생성 솔루션 '트리닉스'를 개발했다. 로봇 AI 학습에 필요한 데이터는 품질 편차가 크고 수집이 느리며 비용이 높다는 문제가 있었다.
엔닷라이트는 질량, 마찰 등 물리 속성과 관절 구조, 충돌 범위 정보를 자동으로 반영하는 방식으로 이를 해결했다. 엔비디아의 시뮬레이션 플랫폼 '옴니버스'와 연동해 고품질 3D 시뮬레이션 데이터를 대량 공급한다.
현재 홀리데이로보틱스, 에이로봇, 로브로스, 리얼월드 등 휴머노이드 로봇 기업에 AI 학습 데이터를 제공 중이다. 현대차, LG전자 등 대기업의 피지컬 AI 프로젝트에도 참여하고 있다.
양상환 네이버 D2SF 센터장은 "엔닷라이트는 투자뿐 아니라 네이버 1784에도 입주해 밀접하게 교류하며 신뢰를 쌓아온 팀"이라며 "그동안 급변하는 시장 환경 속에서 핵심 기회를 선제적으로 포착해 빠른 실행으로 이어왔고 앞으로는 피지컬 AI 데이터 대표 기업으로 새롭게 도약하며 더 크게 성장할 것이라 기대한다"라고 밝혔다.
origin@newspim.com