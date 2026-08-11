원주시, 캠프로롱시민공원 브랜드 개발 착수...역사와 공간적 가치 반영

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 11일 캠프롱시민공원 자문회의를 열었다.
- 캠프롱의 역사와 장소성을 담은 브랜드 개발에 착수했다.
- 2028년까지 특화공간 조성 등 후속사업을 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 11일 시청 회의실에서 '캠프롱시민공원 브랜딩 시민자문단' 제1회 자문회의를 개최하고 캠프롱시민공원 브랜드 개발에 본격적으로 착수했다고 밝혔다.
이번 자문회의는 캠프롱의 역사 및 장소적 특성을 공원의 스토리와 브랜드에 녹여내기 위해 시민 의견을 반영해 원주를 대표하는 상징적인 공간으로 조성하는 목적으로 열렸다.
이날 회의에는 시민자문단 위원과 관계 공무원들이 참석했다. 참석자들은 캠프롱시민공원 조성사업의 진행 경과와 현 상황을 공유한 후 ▲공원의 역사와 특성을 반영한 스토리 구성▲브랜드 이미지(BI) 개발 방향▲기존 건축 자재인 아치형 H형강을 활용한 특화시설 조성▲캠프롱시민공원 홍보관 조성 등 주요 사업계획에 대해 의견을 나눴다.
특히 캠프롱이 오랜 시간 동안 미군기지로 사용되다가 시민의 품으로 돌아오기까지의 역사와 장소성을 공원에 어떻게 담아낼 것인가에 대한 논의가 중심이 됐다. 공원에 남아 있는 기존 건축 자재와 고유 자원도 적극 활용해 캠프롱의 과거와 현재, 미래를 연결하는 차별화된 공간으로 만들기 위한 다양한 제안이 있었다.
원주시는 이날 논의된 의견을 바탕으로 캠프롱시민공원의 스토리를 구체화하고 브랜드 이미지 개발에 반영할 계획이다. 이후 제작 시안을 시민자문단과 공유하고 추가 의견을 수렴해 캠프롱의 역사와 공간적 가치를 반영한 독창적인 브랜드를 완성할 방침이다.
개발된 브랜드 이미지는 공원 내 각종 시설물에 단계적으로 적용하고 기존 건축시설을 활용한 특화 공간 조성 등 후속 사업도 2028년까지 추진할 예정이다.
구자열 원주시장은 "캠프롱은 오랜 시간 시민들의 염원과 노력으로 시민의 품으로 돌아온 만큼 특별한 역사와 의미를 지닌 공간"이라며 "그동안 캠프롱이 간직해 온 시간과 이야기를 공원 곳곳에 담아 시민에게는 자부심을 방문객에게는 원주만의 특별한 경험을 제공하는 대표 명소로 만들어가겠다"고 말했다. 이어 "이번 자문회의는 시민들의 다양한 생각과 아이디어를 충분히 반영해 캠프롱만의 정체성이 살아 있는 공원을 조성하는 출발점이 될 것"이라고 덧붙였다.
onemoregive@newspim.com