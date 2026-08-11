박준태 "장동혁, 광복절 경축식 참석…박정하, 허위사실 동원해 당대표 공격"

AI 핵심 요약beta
- 박준태 비서실장이 11일 박정하 의원의 발언을 비판했다.
- 장동혁 대표는 광복절 경축식 참석을 이미 확정했다고 밝혔다.
- 박 비서실장은 박 의원의 책임 있는 정정을 촉구했다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 박준태 국민의힘 당대표 비서실장이 11일 박정하 의원의 라디오 발언을 두고 "소속 의원이 허위 사실까지 동원해서 당 대표 공격에 매진하는 것이 정상적인 정당의 모습은 아닐 것"이라고 비판했다.
박 비서실장은 이날 입장문을 통해 박 의원이 MBC 라디오에서 "장동혁 대표가 광복절 경축식 참석 여부를 밝히지 않고 있다", "안 간다는 것은 제1야당 대표로서 대한민국의 정통성을 부정하는 것 아니냐"고 발언했다며 이같이 밝혔다.
그는 "발언만 들어서는 국민의힘 의원인지, 범여권 의원인지 분간이 안 된다"고 지적했다.
이어 "장동혁 대표는 81주년 광복절 경축식 참석을 이미 확정했고, 지난주 목요일 행정안전부에 참석 의사까지 공식 통보했다"며 "당대표실에 전화 한 통만 했어도 확인할 수 있었던 내용"이라고 설명했다.
그러면서 "그럼에도 아무런 근거도 없이 '대한민국의 정통성'까지 운운했다"며 "단순한 착오가 아니라 당 대표를 흠집내기 위한 악의적 발언"이라고 주장했다.
박 비서실장은 "당대표 한 사람을 모독한 차원을 넘어 우리 당과 당대표를 지지하는 수많은 당원들을 모독한 것"이라며 "스스로 그렇게 중요하다고 떠드는 '중도'가 당을 떠나게 만드는 작태"라고 했다.
이어 "박정하 의원은 잘못된 보도부터 스스로 바로잡고 도의적, 정치적 책임을 지길 바란다"고 촉구했다.
oneway@newspim.com