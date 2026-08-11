동해시의회 제365회 임시회 개의...제3회 추경 심의

AI 핵심 요약beta
- 동해시의회가 11일 제365회 임시회를 열고 안건을 심의했다
- 시의회는 2026년 행정사무감사계획서와 추경안을 다뤘다
- 의원들은 목욕탕·장애인 이동권·인구정책을 촉구했다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시의회는 11일 제365회 동해시의회 임시회 제1차 본회의를 개의했다. 이번 임시회에서 2026년 행정사무감사계획서와 제3회 추가경정예산안 등을 심의·의결할 예정이다.
이날 제2차 행정사무감사특별위원회에서는 '2026년도 행정사무감사 계획서'를 의결했다. 감사는 9월 10일부터 18일까지 9일간 실시하며 이와 관련해 올해 감사자료 요청 건수는 총 132건이다.
오윤기 의원은 10분 자유발언에서 "민간 목욕탕 감소와 고령인구 증가로 인해 북부지역 주민들이 목욕시설을 이용하는 데 어려움이 있다"며 지역 간 복지 격차를 지적했다. 그는 공공목욕탕을 건강관리 및 정서적 교류를 위한 생활복지시설로 규정하고 '동해시 북부지역 공공목욕탕' 건립을 실행할 것을 집행부에 요청했다.
김창래 의원 또한 장애인 이동권이 단순한 교통 문제를 넘어 교육, 노동, 문화향유, 생존권이라는 점을 강조하며 이동권 보장의 중요성을 역설했다. 그는 누구도 뒤처지지 않는 도시를 만들기 위해 장애인 이동권의 제도화를 촉구했다.
제1차 예산결산특별위원회에서는 제3회 추가경정예산 기금운용계획 변경안과 기획예산담당관 등 부시장 직속기관 및 행정복지국 소관 8개 부서의 예산안을 심의했다.
전종규 의원은 지방소멸대응기금이 관광시설에 편중되지 않도록 청년일자리, 복지, 주거 등 인구 유입을 위한 생활 밀착형 사업에 활용되어야 한다고 강조했다. 특히 노후 공동주택 정비 같은 청년 주거안정과 인구 유입으로 이어질 수 있는 사업 발굴을 당부했다.
곽준수 의원은 고향사랑기부제의 운영비용 대비 기부금 실적을 지적하며 실질적인 성과와 비용을 면밀히 분석해 불필요한 예산 낭비가 발생하지 않도록 세심하게 살펴줄 것을 요청했다.
onemoregive@newspim.com